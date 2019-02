El multimillonario británico Branson espera que el concierto en Colombia abra las fronteras de Venezuela

Publicado 21/02/2019 2:51:36 CET

MOJAVE (ESTADOS UNIDOS), 21 Feb. (Reuters/EP) -

El multimillonario británico Richard Branson ha asegurado este miércoles que espera que el concierto que se llevará a cabo en Colombia para recaudar fondos para Venezuela, aliente a los militares venezolanos a desafiar las órdenes del presidente del país, Nicolás Maduro, y permitan que la ayuda humanitaria cruce la frontera.

Se espera que alrededor de 250.000 personas asistan al concierto de este viernes en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta que, según los organizadores, busca recaudar unos 100 millones de dólares para comprar alimentos y medicamentos destinados a venezolanos que sufren una escasez generalizada y una crisis humanitaria.

Branson, quien apoya el programa denominado "Venezuela Aid Live", ha afirmado a Reuters que espera que el dinero fluya desde muchos países si se puede abrir el cruce del puente Tienditas, que comunica a Colombia con Venezuela.

"Creo que si podemos persuadir a los soldados para que abran el puente, ese es el resultado ideal de este concierto", ha señalado durante una entrevista desde el Puerto Aéreo y Espacial de Mojave en California. "Eso significará que las personas que están muriendo de cáncer porque no reciben las píldoras correctas, o por otras enfermedades, podrán obtener ayuda médica", ha aseverado.

Estados Unidos y muchos otros países han apoyado abiertamente a Juan Guaidó, rival de Maduro y el jefe de la Asamblea Nacional de mayoría opositora que el mes pasado invocó disposiciones constitucionales para proclamarse presidente interino.

La oposición planea enviar este sábado por mar y tierra ayuda a Venezuela desde los puntos de recolección en países vecinos, incluyendo Colombia y Brasil, a pesar de la negativa de Maduro para dejarla entrar.

El mandatario, quien se enfrenta a una creciente presión internacional para que renuncie tras su cuestionada reelección el año pasado, niega que haya una crisis humanitaria y bloqueó el puente Tienditas que lleva a Colombia para evitar que llegue la ayuda.

"WATERS NO ES EL MEJOR EXPERTO EN VENEZUELA"

Branson también ha respondido a los comentarios de Roger Waters, cofundador de la legendaria banda inglesa Pink Floyd, quien criticó el concierto y dijo que sólo es parte de un intento de Estados Unidos por tomar el control de Venezuela, afirmando que en el país no hay "caos, ni asesinatos, ni aparente dictadura".

"No creo que Roger Waters sea el mejor experto en lo que está pasando en Venezuela. Él dice que es una democracia, que la gente no está sufriendo y que simplemente no es verdad. Cualquiera que sepa algo sobre Venezuela debería saber que eso es un montón de basura y que los venezolanos necesitan ayuda", ha afirmado.

Los presidentes de Colombia y Chile han anunciado públicamente que asistirán al concierto, que algunos han comparado al evento "Live Aid" de 1985 organizado por el músico de rock irlandés Bob Geldof para recaudar dinero para luchar contra la hambruna en Etiopía.

Otros dos líderes mundiales podrían asistir, según ha informado el organizador Fernan Ocampo a los periodistas en Cúcuta más temprano este miércoles, sin dar sus nombres.

"Tenemos bastantes presidentes de América del Sur que vienen al concierto y se han comprometido a poner una cantidad considerable de suministros en Venezuela una vez que podamos abrir los puentes", ha destacado.

El evento contará con la actuación de al menos 35 artistas, entre ellos Alejandro Sanz, Maluma, Luis Fonsi y Carlos Vives.

Si bien aún no está claro cómo la cruzará la frontera la ayuda, Branson ha subrayado que se espera que un millón de personas en el lado venezolano del puente, lideradas por Guaidó, distribuyan la ayuda.

Cientos de toneladas de ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países están almacenadas en un centro de acopio de la ciudad colombiana de Cúcuta.

Maduro anunció conciertos en el lado venezolano de la frontera este viernes y distribución de ayuda a los colombianos pobres, en un abierto desafío a sus opositores para medir fuerzas en la frontera de Colombia y Venezuela.