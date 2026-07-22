Nauru anuncia que abrirá una Embajada en Israel para "fortalecer" las relaciones bilaterales

Archivo - Izado de la bandera de Nauru durante la celebración del 56º aniversario de la independencia del país, el 31 de enero de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Chen Guolong - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nauru ha anunciado este miércoles que abrirá una Embajada en Israel en el marco de su "fortalecimiento" de las relaciones con el país asiático, un paso inmediatamente aplaudido por el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, quien ha especificado que la legación estará ubicada en Jerusalén.

"El Gobierno de Nauru anuncia su intención de fortalecer aún más sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel mediante el establecimiento de una misión diplomática oficial", ha dicho el Ejecutivo en un comunicado en redes sociales, en el que ha afirmado que ha aprobado el envío de "una misión de exploración" encargada de "evaluar los requisitos diplomáticos, operativos y logísticos necesarios para la creación de la Embajada".

Así, ha resaltado que "esta misión explorará oportunidades para una cooperación más estrecha en un amplio espectro de prioridades compartidas, con el fin de identificar vías prácticas que refuercen la asociación a largo plazo y el desarrollo mutuo", antes de argumentar que "una presencia diplomática israelí servirá de plataforma esencial para hacer avanzar las prioridades en materia de política exterior de Nauru, promover el desarrollo sostenible y profundizar las interacciones bilaterales con uno de los socios clave en la región".

"El Gobierno reafirma su compromiso de fomentar relaciones internacionales pacíficas, constructivas y mutuamente beneficiosas que contribuyan a la prosperidad y la resiliencia a largo plazo de Nauru", ha destacado, al tiempo que ha defendido que este paso "supone un hito significativo en los esfuerzos diplomáticos de Nauru y subraya la dedicación de la nación a la hora de expandir sus relaciones internacionales en apoyo del desarrollo nacional y la cooperación estratégica".

En respuesta, Saar ha dado las gracias a través de un mensaje en redes sociales al presidente y al ministro de Exteriores de Nauru, David Adeang y Lionel Aingimea, respectivamente, por "la decisión del gabinete de abrir su Embajada nacional en Jerusalén, la capital de Israel", un paso que llega un mes después de una reunión entre los jefes de la diplomacia de ambos países.

"Se prevé que la embajada de Nauru sea la décima embajada en Jerusalén, y la quinta desde que asumí el cargo, después de que la semana pasada también llegara a un acuerdo con el futuro ministro de Exteriores de Colombia sobre una medida similar", ha recordado Saar, quien ha incidido en que "Nauru es un verdadero amigo de Israel". "La apertura de la Embajada contribuirá sin duda a profundizar las relaciones entre los países", ha agregado.

La apertura de embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.

A pesar de que Israel considera a la ciudad como su capital unificada, la comunidad internacional --con contadas excepciones, incluido Estados Unidos-- no lo hace y la solución de dos Estados contempla un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital compartida entre ambos países.