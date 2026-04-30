Nauseda confirma una propuesta de EEUU para participar en una misión para desbloquear el estrecho de Ormuz

Gitanas Nauseda, presidente de Lituania. - Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha informado este jueves de que ha recibido una invitación de Estados Unidos para unirse a la misión con la que Washington pretende reanudar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y que pretende presentar al Consejo de Defensa para su análisis.

"Tengo la intención de presentar próximamente esta oferta al Consejo de Defensa del Estado", ha anunciado el presidente lituano en una rueda de prensa en la que ha recordado que se necesita el visto bueno del Parlamento para participar en este tipo de misiones internacionales, según recoge la cadena pública estatal LRT.

Nauseda ha valorado "abordar las propuestas de Estados Unidos con gran responsabilidad y solidaridad", ya que la guerra y las operaciones contra Irán "garantizan la estabilidad y la seguridad" también en la región del Báltico ya que Teherán es un "firme defensor" de Moscú en el conflicto con Ucrania.

A medida que los precios del petróleo siguen subiendo hasta haber alcanzado sus niveles más altos de los últimos años, Estados Unidos ha venido presionando a sus socios para que se unan a esta suerte de coalición con la que poder restablecer la normalidad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.