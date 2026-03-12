La naviera alemana Hapag-Lloyd denuncia un ataque contra uno de sus portacontenedores en el estrecho de Ormuz

Archivo - El portacontenedores 'Al Bahia', de la naviera alemana Hapag-Lloyd y con bandera de Liberia, a su entraad al puerto de Nueva York, en Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Christopher Drost - Archivo

DUBÁI/HAMBURGO 12 Mar. (DPA/EP) -

La naviera alemana Hapag-Lloyd ha confirmado este jueves que uno de sus portacontenedores ha sido alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz, lo que provocó un incendio a bordo, si bien ha afirmado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

"La tripulación a bordo se encuentra bien, pudo extinguir el fuego y controlar rápidamente la situación", ha dicho un portavoz de la empresa, con sede en Hamburgo. La naviera no ha dado información sobre la ubicación del buque, el 'Source Blessing', citando motivos de seguridad.

Según los datos del servicio de seguimiento VesselFinder, el buque, con bandera de Liberia, fue construido en 2003 y tiene más de 240 metros de eslora. De acuerdo con informes coincidentes de los medios de comunicación, tiene capacidad para unos 3.200 contenedores estándar, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.