Netanyahu advierte de que ceder a las demandas de Hamás sería una "rendición"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que acceder a las demandas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la liberación de los rehenes que continúan retenidos en la Franja de Gaza supondría una "rendición".

"Hemos traído de vuelta a casa a 110 rehenes hasta ahora y vamos a traerlos a todos. Estoy trabajando en ello a todas horas, pero seamos claros: rechazo de plano las condiciones de rendición de los monstruos de Hamás", ha apuntado Netanyahu en un vídeo publicado este domingo.

Netanyahu ha indicado que Hamás quiere "el fin de la guerra, la salida de nuestras fuerzas de Gaza y la liberación de todos los asesinos y violadores de las (fuerzas) Nujba y dejar a Hamás intacto".

"Si accedemos a esto, nuestros soldados habrán caído en vano. Si accedemos a esto, no podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Si accedemos a esto, no podremos llevar a los evacuados de vuelta a sus casas con seguridad y el próximo 7 de octubre será solo una cuestión de tiempo. No puedo acceder a este brutal revés para la seguridad israelí y por consiguiente no puedo aceptarlo", ha argumentado.

El mandatario israelí ha explicado que ha trasladado esta postura de forma clara al presidente estadounidense, Joe Biden, en su conversación de este fin de semana.

Netanyahu ha resaltado que lograrán una "victoria total" con la ofensiva en Gaza y que "no habrá ninguna organización en Gaza que financie el terrorismo, eduque para el terrorismo ni nos envíe terrorismo" en un territorio desmilitarizado y bajo control absoluto de seguridad de Israel.

"No voy a ceder sobre el completo control de seguridad israelí sobre todo el territorio al oeste del Jordán", en referencia a las presiones estadounidenses para la creación de un estado palestino. "Como primer ministro estoy en una postura firme pese a las intensas presiones internacionales e internas", ha reafirmado.

El responsable israelí considera que "la creación de un estado palestino habría sido un peligro existencial para Israel". "Mientras sea primer ministro seguiré apoyando firmemente esta posición. Si alguien tiene una postura diferente, que se postulen y expliquen su postura honestamente a los ciudadanos de Israel", ha indicado.