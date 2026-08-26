Netanyahu aplaude a Trump por "endurecer el bloqueo" a Irán y descarta un acuerdo con "los salvajes" en Teherán

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "endurecer el bloqueo" sobre Irán tras su anuncio de una guerra económica contra el país asiático y ha puesto en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado con las autoridades iraníes, a las que ha tildado de "salvajes".

Netanyahu ha sostenido en un acto celebrado en Jerusalén que mantuvo recientemente una conversación con Trump en la que "se abordaron tres opciones" para hacer frente a Irán tras el conflicto abierto a causa de la ofensiva lanzada por ambos países el 28 de febrero contra el país asiático.

"Le dije que una opción era la de lograr un acuerdo, un buen acuerdo, sobre el que no tendríamos objeciones. Dudo que con ese grupo allí, con esos salvajes, pueda lograrse un acuerdo. Ya les digo que no es posible un acuerdo", ha dicho, según una transcripción de sus declaraciones publicada por su oficina a través de redes sociales.

Así, ha detallado que la segunda opción sería "una opción cinética", en referencia a "un movimiento militar". "Le dije que nos defenderemos, que no dejaremos que Irán nos ataque y que si, Dios no lo quiera, nos atacan, sufrirán un golpe como nunca han imaginado, mucho más fuerte del que han sufrido hasta ahora. Mucho más", ha especificado.

Netanyahu ha desvelado que la tercera opción sería "endurecer el bloqueo", algo que Trump ha hecho con su anuncio de guerra económica y sanciones, al tiempo que ha aplaudido que también "endurezca el bloqueo sobre los que ayudan al régimen, a esa terrible dictadura". "Eso es algo muy importante", ha sostenido.

Por otra parte, ha reiterado que Israel "hace frente a otros desafíos" y ha añadido que "el desafío de Irán aún no ha terminado". "También los hay en Gaza, en Líbano y en otros lugares", ha enumerado el primer ministro de Israel, que ha apuntado que el "eje" encabezado por Teherán "está roto, pero no ha desaparecido".

"Estamos haciendo un gran esfuerzo y estamos decididos a garantizar que no habrá ninguna amenaza. No desde Gaza, donde hemos hecho mucho en este sentido; ni desde Líbano, donde también hemos hecho mucho en este sentido; ni desde Siria, donde hay zonas de seguridad. Estoy decidido a que tampoco haya amenazas desde Irán", ha zanjado.