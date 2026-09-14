Netanyahu celebra la caída de los bastiones de Hezbolá en Beaufort y Ali Taher

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha celebrado este lunes la caída de los bastiones históricos del partido-milicia chií Hezbolá en Beaufort y Ali Taher, en el sur de Líbano, advirtiendo nuevamente al grupo "terrorista" de que si ataca "sufrirá golpes aún más duros".

"Hemos logrado otra victoria masiva sobre Hezbolá: hemos destruido su principal bastión terrorista en la cresta de Beaufort y de Ali Taher. Nuestra política es clara: continuaremos destruyendo la infraestructura terrorista en la zona de seguridad en Líbano", ha subrayado en un vídeo difundido en redes sociales.

El dirigente israelí ha insistido así en que el Ejército seguirá "eliminando cualquier amenaza para el Estado de Israel". "Desde aquí, les digo a nuestros enemigos: si a estas alturas no han aprendido la lección y eligen atacarnos de nuevo, sufrirán golpes aún más duros. Todavía queda trabajo por hacer y, con la ayuda de Dios, lo haremos", ha argüido.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el viernes de que Israel está totalmente preparado para intensificar la ofensiva contra Hezbolá tras destruir con explosivos la red de túneles del partido-milicia en la estratégica cresta de Ali Taher, ubicada en el distrito libanés de Nabatiyé.

El Ejército utilizó 1.100 toneladas de explosivos para destruir la red de túneles en la cresta. La voladura provocó un terremoto de 4,1 en la escala de Richter, un temblor registrado sobre las 18.08 horas (hora local), con su epicentro a trece kilómetros al oeste de Nabatiyé y con una profundidad de diez kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Esto se produce después de que las fuerzas israelíes tomaran el control del estratégico castillo de Beaufort, ubicado a orillas del río Litani y de enorme importancia simbólica y estratégica. La infraestructura, conocida en árabe como Qalat al Shaqif, fue uno de los epicentros de la guerra de Líbano de 1982, escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).