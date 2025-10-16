Netanyahu promete "seguir luchando" contra los "enemigos que busquen el rearme"

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. - Haim Zach/GPO/dpa - Archivo

El presidente israelí pide "unidad" frente a la "polarización" del país

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido este jueves "seguir luchando" contra todos aquellos "enemigos" de Israel que "busquen el rearme", al tiempo que ha alertado de que aún existen "grandes desafíos frente al pueblo israelí" de cara al futuro.

"Lo que necesitamos es unidad. Unidad en la guerra y unidad en la paz. Lograremos todos nuestros objetivos si tenemos cohesión interna, garantías mutuas y si reforzamos aquello que nos es común en vez de lo que nos divide. Nuestro querido país, el Estado de Israel, es una roca sólida en medio del salvaje Oriente Próximo", ha aseverado durante un discurso con motivo de los actos de conmemoración oficiales de los ataques del 7 de octubre, organizados por el Gobierno en la fecha estipulada por el calendario hebreo.

Así, ha pedido tomar medidas "por las futuras generaciones", al tiempo que ha recordado a los fallecidos en el marco de los atentados: "nadie podrá sustituir a aquellos a los que hemos perdido". "Es una pérdida terrible", ha lamentado.

En este sentido, ha deseado una "pronta recuperación a los heridos". "Es increíble ver a gente amputada con tal fortaleza, con un gran espíritu, que siguen adelante por el bien de su país", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que Israel "logrará la victoria".

Netanyahu, que ha criticado el "régimen fanático de Irán y sus ramas terroristas", ha acusado al país de tratar de "ahogar al país hasta la muerte". "Pero nuestros enemigos no tuvieron en cuenta nuestra fortaleza. Nos levantamos como si fuéramos un solo hombre. Nos movilizamos con fortaleza y luchamos en todos los frentes", ha apuntado.

"Ahora todo el mundo sabe que si nos levantan la mano pagarán un alto precio por su agresión. Estamos determinados a completar nuestra misión hasta lograr la victoria", ha insistido, al tiempo que ha recalcado que Israel "libra una batalla contra la barbarie y se encuentra en primera línea de frente". "Estamos entre la humanidad y la peor de las crueldades", ha añadido.

Para él, esta es una "lucha global" que tira en torno a una cuestión: "¿va Oriente Próximo a volver a la era oscura del fanatismo o seguirá adelante hacia un futuro de prosperidad, estabilidad y paz?". "Israel es la barrera que frena a las fuerzas destructivas del islam radical, y sus soldados conforman el muro de protección que separa ambas cosas", ha apostillado.

HERZOG PIDE UNIDAD FRENTE A LA "POLARIZACIÓN"

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha pedido a la población "unidad" frente a la "polarización", la cual le "horroriza", especialmente "ahora que hay que seguir enterrando a los muertos". "El espíritu de odio y división vuelve a asomar su fea cabeza", ha aseverado.

"Si elegimos unirnos en torno a una bandera y un sentido común no habrá nada que no podamos lograr", ha afirmado Herzog, que ha dado las gracias a los "héroes que han caído en el marco de los combates durante los últimos dos años" y que serán "para siempre una fuente de fortaleza para todos".

"Con el regreso de los rehenes a casa bajo el plan de paz de (Donald) Trump, estos días tienen un peso histórico y emocional enorme. Están llenos de alivio, pero también de dolor y pena. (...) Debemos actuar por todos los medios posibles hasta que cada uno de los rehenes muertos sean traídos de vuelta", ha declarado.

Además, ha expresado que "en esta ceremonia sagrada, quiero dar las gracias en nombre del Estado de Israel". "Gracias por criar a unos hijos que no han dudado ni un segundo en luchar en nombre de Israel para defendernos frente al enemigo y traer de vuelta a los rehenes", ha zanjado.