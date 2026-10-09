Netanyahu traslada a Bolsonaro la intención de "renovar la profunda amistad" entre Israel y Brasil

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro vota en las elecciones de Brasil el pasado 4 de octubre. - Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha trasladado al candidato a la presidencia de Brasil Flavio Bolsonaro la intención de "renovar la profunda amistad" entre Israel y Brasil, después de felicitarle en una llamada telefónica por su triunfo en la primera vuelta de los comicios y por el "éxito" de su partido en el Parlamento brasileño.

Según ha informado su oficina, el contacto telefónico fue "extremadamente cálido" y se centró en la situación electoral de Brasil. Netanyahu felicitó al candidato de extrema derecha por su "gran logro" en la primera vuelta de las presidenciales y por los resultados cosechados en el Parlamento.

"Ambos tienen la intención de renovar la profunda amistad entre los dos países, como parte de la revolución que está ocurriendo en las relaciones de Israel con los países de América del Sur", ha asegurado la oficina de Netanyahu que sostiene el interés del primer ministro israelí de fortalecer los lazos con los líderes latinoamericanos.

Netanyahu fue uno de los primeros líderes mundiales que felicitaron a Flávio Bolsonaro por su "gran victoria" en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Netanyahu destacó su "amistad" con el líder brasileño tras la victoria electoral con dos puntos de ventaja sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.