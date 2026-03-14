Noboa establece toque de queda en cuatro provincias de Ecuador para llevar a cabo operaciones policiales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha establecido un toque de queda nocturno durante al menos 15 días en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas para facilitar las operaciones contra el crimen y evitar la exposición de la población civil en horarios de "mayor incidencia delictiva".

De esta manera, queda restringido el tránsito de los ciudadanos de las provincias señaladas en la franja horaria de 23.00 horas a 5.00 horas al ser considerado "un periodo crítico para la operatividad de las estructuras criminales", según reza el decreto emitido por la Presidencia de Ecuador.

Los servicios de salud, tanto públicos como privados, y las fuerzas de seguridad son las únicas excepciones en la prohibición de la libertad de tránsito. De hecho, entre los motivos esgrimidos por el mandatario ecuatoriano para imponer el toque de queda está "optimizar el control territorial del Estado" y "fortalecer la eficacia de las operaciones conjuntas" de las fuerzas de seguridad.

Esta medida comenzará a aplicarse a partir del domingo 15 de marzo y se prolongará al menos hasta el próximo día 30 del mismo mes. El decreto recoge decenas de noticias publicadas por medios ecuatorianos sobre violencia en las calles para justificar la decisión.

"La suspensión temporal y focalizada del derecho a la libertad de tránsito satisface el parámetro material de ideoneidad, en la medida en que es conducente para alcanzar el fin constitucionalmente válido de proteger la vida, el orden público y la seguridad ciudadana", reza el decreto.