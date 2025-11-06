Noboa estudia con Noem el establecimiento de bases estadounidenses en Ecuador

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una base militar en Manta, Ecuador - CANCILLERÍA DE ECUADOR EN X

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha recibido este miércoles a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en la Estación Aeronaval de Manta, una ciudad portuaria en la costa central del país latinoamericano donde han abordado el establecimiento de una base militar estadounidense.

El encuentro ha sido difundido por el Ministerio de Exteriores de Ecuador y en él han participado la titular de esta cartera, Gabriela Sommerfeld, junto a los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y de Interior, John Reimberg. Allí han acompañado a Noboa y Noem "en un recorrido por instalaciones estratégicas para el potencial establecimiento de una base militar en Manta", según ha confirmado la diplomacia ecuatoriana en su cuenta en la red social X.

"La visita de la secretaria de Seguridad Nacional tiene como objetivo consolidar los mecanismos de cooperación técnica entre las instituciones de seguridad de ambos países y fortalecer las capacidades en la lucha contra el crimen organizado transnacional", ha agregado en una segunda publicación.

En declaraciones al diario 'El Universo', Sommerfeld ha indicado que, durante el recorrido, se evaluaron las capacidades que tiene la base de Manta, sus instalaciones, las pistas y plataformas, con el fin de conocer qué tipo de aeronaves podrían ocupar el lugar, qué otras capacidades pueden llegar a Ecuador y cómo fortalecer la cooperación en seguridad.

Por su parte, Loffredo ha reiterado esta idea y ha explicado la ubicación de la visita "en la base de Manta para recordar la cooperación estrecha que mantenían estos países en el combate al narcotráfico", hasta el cese de las actividades en 2009 del Puesto de Operaciones de Avanzada del Comando Sur de Estados Unidos.

Manta es la ciudad portuaria más próxima al archipiélago de Galápagos, donde el presidente Noboa ha defendido hace más de una semana la posibilidad de establecer bases extranjeras con el propósito de "controlar la pesca ilegal y proteger los ecosistemas".

Los ecuatorianos se expresarán sobre la cuestión el próximo 16 de noviembre en el marco del referéndum constitucional y la consulta popular.