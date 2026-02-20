Noruega retira parte de sus militares desplegados en Oriente Próximo a causa de las "tensiones" en torno a Irán

Archivo - Bandera de Noruega en la capital, Oslo (archivo) - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Noruega han confirmado este viernes la reubicación de parte de los cerca de 60 militares que mantiene desplegados en Oriente Próximo debido a las "tensiones" en torno a Irán, ante el refuerzo del despliegue militar de Estados Unidos en la región a pesar de las conversaciones indirectas con Teherán sobre su programa nuclear.

Brynjar Stordal, un portavoz de las Fuerzas Armadas noruegas, ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que Oslo tienen desplegados "alrededor de 60 soldados" en la región, antes de agregar que "no todos" están siendo reubicados a causa de la situación actual en Oriente Próximo.

Así, ha recalcado que parte del contingente está siendo replegado "debido a las tensiones en torno a Irán", al tiempo que ha manifestado que "algunos están de vuelta en Noruega", mientras que otros han sido reubicados en otros países de la región, sin más detalles al respecto.

Las declaraciones de Stordal han llegado después de que Alemania afirmara el jueves que había retirado de forma "temporal" a parte de su contingente en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, a causa de las "crecientes tensiones" en Oriente Próximo.

"Debido a las crecientes tensiones en Oriente Próximo, hemos retirado temporalmente a personal adicional de nuestro contingente en Erbil", sostuvo un portavoz del Ministerio de Defensa alemán en declaraciones concedidas a Europa Press, en las que subrayó que era "una medida de precaución" que fue "coordinada de forma estrecha con los socios multinacionales".

Estados Unidos e Irán han mantenido durante las últimas dos semanas dos rondas de contactos indirectos mediados por el Gobierno omaní, en Omán y en Suiza, sin que por ahora hayan alcanzado un acuerdo y en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque en caso de que la vía diplomática no fructifique.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.