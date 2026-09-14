Noruega sopesa un proyecto de ley que contempla tres años de cárcel para el comercio con asentamientos israelíes

Archivo - El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, en una fotografía de archivo - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRES) -

El Gobierno de Noruega está sopesando una ley para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes que acarrearía penas de hasta tres años de cárcel para los que la violen, según ha confirmado el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en el marco de la presión internacional sobre Israel por la expansión de las colonias y el aumento de los ataques por parte de colonos en Cisjordania.

Eide ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora noruega NRK que la fecha límite para las consultas sobre la legislación es el 19 de septiembre, al tiempo que ha afirmado que cuenta con que la misma sea aprobada por el Parlamento durante este otoño, si bien por ahora no hay fecha fijada para la votación.

"Eso creo. Los argumentos solo se han vuelto más firmes debido a que la situación en Cisjordania se ha vuelto incluso peor", ha sostenido, antes de apuntar que "otros países están haciendo lo mismo que el Gobierno (de Noruega) ha propuesto con este proyecto de ley".

Sin embargo, ha reconocido que "el volumen económico" del comercio entre Noruega y los asentamientos israelíes "no es muy extenso", por lo que se trata más de un gesto político. "Los bienes relevantes son, por ejemplo, vino y algunos productos agrícolas", ha explicado el jefe de la diplomacia noruega.

España, junto con Noruega, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia, defendió la semana pasada sancionar el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, señalando su intención de dar pasos en este sentido, que gobiernos como el de Pedro Sánchez ya adoptan desde hace un año.

En un comunicado conjunto, que llega cuando Reino Unido, Francia y Canadá han dado el paso conjunto de aplicar el veto a las importaciones de los asentamientos israelíes, estos países denunciaron que el auge de la violencia en Cisjordania por parte de colonos y la expansión de los asentamientos "ponen en peligro la posibilidad de una solución de dos Estados".

Estos posicionamientos tienen lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.