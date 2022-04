Así es la nueva arma de Putin: el misil balístico intercontinental Satán II

MADRID, 21 Abr. (EDIZIONES) -

El ejército ruso ha afirmado esta semana que ha probado con éxito el nuevo misil balístico intercontinental, conocido como 'Sarmat' o 'Satán II', el cual promete ser una de las bazas de Rusia en materia armamentística, dado su gran alcance. Podría alcanzar a toda Europa e incluso Estados Unidos, según ha señalado el Ministerio de Defensa ruso, que ha informado de que el 'Sarmat' fue lanzado desde una plataforma de tiro en la región de Plesetsk, en la zona noroeste de Rusia.

El proyectil completó con éxito todas sus fases de vuelo, de acuerdo a la versión oficial, recogida por la agencia de noticias Interfax. Viajó 3.600 millas hasta impactar en el campo de pruebas de Kura, en el norte de la península de Kamchatka.

El misil tiene capacidad para albergar hasta 12 cabezas nucleares. De acuerdo a la información de la Agencia Sputnik, cercana al Kremlin, podría destruir "zonas del tamaño de Texas o Francia". El nombre de 'Satán II' es el código con el que se conoce al misil en Occidente. El nombre ruso es el RS-38 Sarmat y su misión es sustituir al RS-36M o 'Voyevoda', conocido como 'Satán' por la OTAN en los años setenta. El 'Sarmat' es uno de los seis nuevas armas que Putin presentó en marzo de 2018 y consideró estratégicas.

La cuenta de Twitter AZ Military News especializado en noticias de guerra, ha colgado un vídeo en la red social dónde se puede apreciar el lanzamiento del nuevo misil de las fuerzas armadas rusas.

‼️LATEST NEWS‼️

The Ministry of Defense of the Russian Federation conducted a successful launch of a stationary intercontinental ballistic missile "Sarmat" from the Plesetsk cosmodrome



The design characteristics at all stages of the rocket flight have been confirmed. pic.twitter.com/iSGuZw8Tvi