Nueva Zelanda suspende las relaciones con Birmania y prohíbe la entrada al país de sus líderes militares

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este martes la suspensión de las relaciones con Birmania y la imposición de restricciones al viaje contra sus líderes militares tras el golpe de Estado registrado en el país asiático la semana pasada.

En una rueda de prensa, la mandataria ha especificado que el país garantizará que su programa de ayuda no incluya proyectos que puedan beneficiar a la junta militar, según informaciones del diario 'The New Zealand Herald'.

Así, ha trasladado su "fuerte mensaje" de que "hará lo que pueda desde Nueva Zelanda", como suspender los "contactos al más alto nivel y garantizar que los fondos destinados a Birmania no acaban en manos de un régimen militar".

Nueva Zelanda tenía previsto destinar unos 42 millones de dólares neozelandeses (unos 25 millones de euros) entre los años 2018 y 2021 a Birmania, según datos del Gobierno.

Sin embargo, las autoridades no reconocen ahora la legitimidad de la junta militar y han instado a la puesta en libertad inmediata de todos los líderes políticos detenidos para restaurar el Parlamento y el Gobierno civil, tal y como ha indicado la ministra de Exteriores, Nanaia Mahuta, en un comunicado.

La ministra la que ha confirmado asimismo que el Gobierno ha acordado imponer restricciones al viaje, que entrarán en vigor la próxima semana.