El nuevo Gobierno chileno anuncia que detendrá la expropiación de Colonia Dignidad, centro de torturas de Pinochet

Archivo - El presidente de Chile, José Antonio Kast - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Vivienda de Chile, Iván Poduje, ha anunciado que el Gobierno del presidente ultraderechista José Antonio Kast detendrá la expropiación de la antigua Colonia Dignidad, un asentamiento que sirvió como prisión y centro de torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet.

"Reversar significa que el Ministerio de la Vivienda no puede expropiar y, por lo tanto que nosotros, como Ministerio, no vamos a participar de esa expropiación (...). El Ministerio de Vivienda no hace memoriales: se dedica a hacer casas, barrios, y esa es mi tarea", ha explicado en una entrevista con la emisora Radio13.

El anterior Gobierno, encabezado por el presidente progresista Gabriel Boric, había ordenado la expropiación del terreno del asentamiento para construir un monumento en memoria de las víctimas de la dictadura militar y convertir Colonia Dignidad en "un lugar de reflexión nacional".

El titular de Vivienda ha publicado en redes sociales numerosos mensajes justificando la medida y aludiendo a presuntas irregularidades en el procedimiento de expropiación, además de justificar en varias entrevistas con medios chilenos que por el coste del proceso se podrían rehabilitar 1.500 apartamentos en mal estado y negar que esto tenga motivaciones ideológicas.

La portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Kathrin Deschauer, ha sido preguntada sobre la reciente decisión del Gobierno chileno y ha informado de que analizarán el tema "en detalle" a la luz de las nuevas informaciones.

"En términos generales, abordar los crímenes de las antiguas potencias coloniales es y sigue siendo una prioridad clave para el Gobierno Federal. El Gobierno Federal apoya la creación de este proyecto", ha expresado durante una rueda de prensa.

Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por el antiguo suboficial del Ejército nazi Paul Schaefer después de que huyese de Alemania al haber sido acusado de abusar sexualmente de niños en un orfanato. El enclave albergaba a unas 300 personas.

Durante décadas, los residentes de Colonia Dignidad, que posteriormente pasaría a llamarse Villa Baviera, vivieron sin tener contacto con el mundo exterior y mantenían sus propias reglas de convivencia, como la segregación entre hombres y mujeres.

La secta surgida en la ciudad alemana de Siegburg emigró a Chile a principios de la década de los 60. Schafer, detenido en Argentina en marzo de 2005 tras permanecer huido desde 1997, fue sentenciado un año más tarde a 20 años de prisión por abuso infantil. Murió entre rejas en 2010.

Opositores al régimen fueron torturados y asesinados en este lugar durante la dictadura militar. La medida de expropiación propuesta por Boric no contaba con el apoyo de buena parte de los habitantes de la actual Villa Baviera.