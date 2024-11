El nuevo presidente de Botsuana asume el cargo en una ceremonia marcada por una transición pacífica

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Botsuana, Duma Boko, ha asumido el cargo este lunes tras las elecciones marcadas por el fin de casi seis décadas de dominio del Partido Democrático de Botsuana (PDB) y ha destacado un traspaso de poder pacífico de su predecesor, Mokgweetsi Masisi.

"Hoy hemos completado el traspasado administrativo de mi predecesor, Mokgweetsi Masisi, a mí como nuevo presidente electo. Estoy orgulloso de servir a una nación que tiene el mayor respeto por la democracia", ha expresado a través de su perfil en la red social X.

Durante la ceremonia, Boko ha afirmado su compromiso con el Estado de derecho y elogió a Masisi por una transición "fluida", mostrando su admiración y respeto por el exmandatario al considerar que "no es fácil no solo aceptar la derrota, sino entregar pacíficamente el poder". "Esto es la verdadera democracia, y me siento verdaderamente honrado de que el presidente Masisi se haya aferrado a los principios democráticos", ha declarado.

Masisi, que ha presentado a Boko la oficina presidencial y a los funcionarios públicos, ha manifestado en una conferencia de prensa posterior que es importante admitir la derrota porque "es un hecho" que perdió las elecciones, según recoge el diario botsuano 'Mmegi'.

Cabe mencionar que durante la jornada Boko ha designado a su 'número dos', Ndaba Gaolathe, como su vicepresidente. La semana pasada este ganó el escaño parlamentario por Gaborone Bonnington North. "Tiene una forma de tranquilizarme a mí y a todos los que le rodean. Tiene el efecto de la serenidad", ha dicho el mandatario al hacer el anuncio.

El BDP, liderado por Masisi, ha dominado la política botsuana desde que el país obtuvo la independencia, si bien en esta ocasión se presentó a las urnas tras años de tensiones entre Masisi y su predecesor en el cargo, Ian Khama, y ante un empeoramiento de la situación económica debido a la caída de la venta de diamantes, principal fuente de ingresos de su economía.