El número de desplazados internos se duplica en la última década debido a la violencia y los conflictos

Archivo - Imagen de archivo de varios edificios derrumbados por un ataque de Israel contra Líbano. - Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Archivo

Cerca de 82,2 millones de personas se encuentran desplazadas a nivel interno desde los casi 39 millones registrados en 2016

Irán y República Democrática del Congo representan casi dos tercios de los desplazamientos por conflictos

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) ha denunciado este martes que la cifra de desplazados internos en todo el mundo se ha duplicado en la última década, especialmente debido a la violencia y los conflictos, causa principal de este incremento.

Así, en su Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2026 --que recoge los datos recabados hasta 2025-- ha indicado que estos desplazamientos han aumentado un 60% respecto al año 2024 al verse impulsados "por un aumento de los conflictos internacionales, los persistentes conflictos armados no internacionales y los ataques en zonas urbanas".

Así, el número de desplazados alcanzó los 82,2 millones, frente a los casi 39 millones registrados diez años antes, en 2016, si bien la cifra es algo más baja que la registrada en 2024 --con 83,5 millones--. De esta forma, se ha superado la cifra de desplazamientos provocados por desastres naturales por primera vez en la historia.

La violencia ha provocado así 32,3 millones de desplazamientos en 48 países o territorios, el número más alto registrado hasta la fecha, y el cual se sitúa en 29,9 millones en el caso de los desplazamientos registrados por desastres.

"Nunca habíamos registrado un número tan impactante de desplazamientos relacionados con conflictos", ha aseverado la directora del IDMC, Tracy Lucas. "A medida que los conflictos se intensifican, a menudo son las mismas personas las que se ven desarraigadas una y otra vez. Sin embargo, los sistemas destinados a protegerlas están siendo desmantelados", ha apuntado.

El número de desplazamientos internos incluye cada caso en que una persona se ve obligada a huir dentro de las fronteras de su propio país, a menudo varias veces a lo largo del año. El informe alerta de que los conflictos emergentes, cada vez más intensos y prolongados, obligaron a las personas a desplazarse repetidamente dentro de sus países.

A medida que la inestabilidad se profundizaba a lo largo del año, Irán, con 10 millones de desplazamientos, y República Democrática del Congo, con 9,7 millones, representaron juntos casi dos tercios de los desplazamientos por conflictos, según estos mismos datos.

DESASTRES NATURALES

Los desastres también continuaron provocando movimientos forzosos a gran escala. Las tormentas, las inundaciones y otras amenazas provocaron 29,9 millones de desplazamientos internos en 2025, una disminución del 35% en comparación con los niveles excepcionalmente elevados de 2024, pero un 13% superior a la media anual de la última década.

Países anteriormente menos afectados registraron desplazamientos a gran escala, mientras que los puntos críticos anteriores siguieron expuestos, lo que pone de manifiesto los patrones en constante evolución vinculados al cambio climático y la necesidad de invertir en la adaptación al clima.

"Los incendios forestales ilustraron este cambio al convertirse en un factor cada vez más importante de desplazamiento a nivel global, que representó más de 694.000 desplazamientos en 2025, la segunda cifra más alta para esta amenaza registrada en la última década", tal y como recoge el informe del órgano establecido en 1998 por el Consejo Noruego para Refugiados.

Si bien el número total de personas desplazadas internas disminuyó ligeramente en comparación con 2024, se mantuvo cerca de su máximo histórico. El descenso se debió en parte a los retornos registrados, muchos de los cuales ocurrieron en contextos frágiles.

"El desplazamiento interno de decenas de millones de personas es una señal de un colapso global en la prevención de conflictos y la protección básica de las personas civiles", ha explicado Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).

"Innumerables familias están regresando a sus hogares destruidos y servicios que desaparecen, o no pueden regresar en absoluto. Desde República Democrática del Congo y Sudán, hasta Irán y Líbano, vemos a millones de personas más sumarse a las cifras récord anteriores de personas forzadas a huir de sus hogares. No podemos seguir así", ha lamentado.

LA CONCENTRACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS

El desplazamiento interno continúa estando muy concentrado: casi la mitad de todas las personas desplazadas internas a causa de conflictos (31,4 millones) residían en solo cinco países, siendo Sudán el país que acogía al mayor número por tercer año consecutivo (9,1 millones), seguido por Colombia (7,2 millones), Siria (6 millones), Yemen (4,8 millones) y Afganistán (4,4 millones).

En 2025, la disponibilidad de datos disminuyó en varios contextos debido al menor número de evaluaciones y a la cobertura reducida, lo que limitó la visibilidad de las dinámicas de desplazamiento y la situación de las personas desplazadas.

"Los datos fiables sobre los desplazamientos son fundamentales para comprender dónde son mayores las necesidades y los riesgos, y para garantizar que las políticas y los recursos estén a la altura de la magnitud del desafío", ha explicado Lucas, por su parte. "Con el aumento de las necesidades y la reducción de los recursos, sigue siendo esencial invertir en sistemas nacionales de datos y coordinación".