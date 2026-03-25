La Oficina de DDHH alerta de 5.519 muertes en Haití por la violencia de pandillas y la represión de las mismas

Archivo - Un miembro de una pandilla hatiana exhibe su rifle en Puerto Príncipe, la capital del país - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha alertado este martes de la "expansión" de las pandillas en Haití más allá de la capital del país, y ha cifrado en 5.519 las muertes registradas por los actos violentos perpetrados por estos grupos armados y por las actuaciones contra ellos por parte de fuerzas de seguridad y de grupos de autodefensa entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026.

"Al menos 5.519 personas murieron y 2.608 resultaron heridas en Haití entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026", ha afirmado la institución con base en un informe que atribuye 1.424 muertos y 790 heridos a las pandillas, 3.497 muertos y 1.742 heridos a las operaciones de las fuerzas de seguridad contra ellas, y 598 muertos y 76 heridos a las acciones de grupos de autodefensa.

La situación de inseguridad en el país caribeño se ha visto marcada por una expansión de la actividad de las pandillas más allá de Puerto Príncipe, ya que, según recoge el informe, han logrado "fortificar corredores estratégicos y mantener el dominio sobre rutas marítimas y terrestres cruciales que sustentan su financiamiento y capacidad operativa", mientras han perpetrado asesinatos, secuestros, tráfico de niños, robos y extorsión.

Asimismo, la Oficina también ha subrayado que estos grupos armados "continuaron utilizando la violencia sexual para sembrar el miedo, subyugar y castigar a la población", cifrando en al menos 1.571 las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, principalmente de violaciones en grupo. Otras, incluyendo menores, fueron obligadas a entablar las llamadas "relaciones sentimentales" con miembros de pandillas y sometidas a explotación y abuso sexual prolongados, ha recogido.

Paralelamente, el informe también apunta a casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, con 247 casos de ejecuciones sumarias, de las cuales 196 fueron consumadas.

Además, ha alertado de la participación de una empresa militar privada que ha intervenido en operaciones de seguridad, incluyendo ataques con drones y disparos desde helicópteros, muchos de los cuales, ha señalado la Oficina, podrían describirse como asesinatos selectivos.

"No parece que las autoridades judiciales hayan abierto ninguna investigación para establecer la legalidad de estas operaciones y las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos y las lesiones", según ha afirmado el informe, que añade que "no parece haberse establecido ningún mecanismo de rendición de cuentas que permita a las víctimas y a la población acceder a recursos efectivos y a la justicia".

Por otra parte, la Oficina de Derechos Humanos ha puesto el foco en la violencia perpetrada por grupos de autodefensa y turbas que practican la llamada "justicia popular" y que, armados con piedras, machetes y armas de fuego de alto calibre, han linchado a personas sospechosas de pertenecer a pandillas o de haber cometido delitos. "Algunos asesinatos fueron presuntamente alentados, apoyados o facilitados por elementos policiales", señala el informe.

Con este trasfondo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha considerado "esencial que las autoridades garanticen la seguridad respetando plenamente los derechos humanos".

AVANCES CON ASTERISCOS EN JUSTICIA

Pese a este contexto, el documento reconoce ciertos avances en lo referido a la Justicia con la puesta en marcha de dos unidades judiciales especializadas para enjuiciar crímenes masivos, incluida la violencia sexual. "Sin embargo, el progreso judicial en casos de corrupción y financiación de bandas criminales sigue siendo limitado", y "la impunidad por violaciones y abusos de los Derechos Humanos continúa prevaleciendo", ha lamentado.

La Oficina de Derechos Humanos ha destacado también la creación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la llamada Fuerza de Represión de Pandillas (FRP), sujeta a un sólido mecanismo de cumplimiento para prevenir, investigar, abordar e informar públicamente sobre posibles violaciones de Derechos Humanos cometidas por su personal.

Sin embargo, Turk ha declarado que la FRP "solo podrá ser eficaz a largo plazo si se intensifican los esfuerzos para identificar, detener, investigar y enjuiciar, de conformidad con las normas internacionales, a quienes financian, organizan y apoyan las actividades de las pandillas". "Asimismo, es fundamental adoptar medidas para reducir las grandes disparidades socioeconómicas en Haití, como parte de un proceso más amplio para restablecer la cohesión social", ha añadido.