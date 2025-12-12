La OIM alerta de que casi 800.000 palestinos desplazados corren peligro en Gaza por una tormenta polar

Archivo - Imagen de archivo de palestinos desplazados en Gaza. - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este viernes de que 795.000 palestinos corren peligro ante la fuerte tormenta polar que sufre la Franja de Gaza y que se ha saldado de momento con más de una decena de muertos debido a los derrumbes y las bajas temperaturas.

La tormenta, que ha recibido el nombre 'Byron', ha provocado fuertes inundaciones --también en Grecia y Chipre-- antes de llegar hace unos días a Gaza, donde está afectando principalmente a las personas que siguen desplazadas. Está previsto que las lluvias continúen a lo largo del día, por lo que las condiciones "podrían empeorar en una situación ya de por sí insegura", según ha lamentado la organización en un comunicado.

"A pesar del alto el fuego, los palestinos desplazados siguen viviendo en áreas hacinadas donde carecen de protección suficiente a medida que aumenta el nivel del agua", recoge el texto, que advierte de que las ayudas "no soportarían una inundación". "Muchas de las zonas en las que se encuentran los desplazados carecen de un drenaje adecuados y tienen una mala gestión de residuos, lo que hace que muchas familias se expongan a enfermedades", ha denunciado la OIM.

"La gente de Gaza ha vivido a través del miedo y la pérdida durante demasiado tiempo. Ahora, después de que la tormenta haya tocado tierra, las familias están tratando de proteger a sus hijos con lo poco que tienen. Merecen más que seguridad", ha expresado la directora general de la OIM, Amy Pope.

En este sentido, ha aclarado que es necesario un "acceso inmediato a suministros esenciales para que puedan seguir adelante con sus vidas ante unas condiciones extremadamente difíciles" y ha explicado que la entrega algunos materiales esenciales, como sacos de arena, bombas de agua y elementos de construcción, sigue "retrasándose" debido a las "limitaciones" a la entrada de estos productos en Gaza.

"Los palestinos de Gaza están confinados en menos del 50 por ciento de la Franja. Ayer, vimos inundaciones en instalaciones que ya están completamente devastadas. Las lluvias han provocado daños graves", ha explicado Haizam Agel, del Consejo de Vivienda Palestino, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con la OIM sobre el terreno.

Así, ha asegurado que las organizaciones "están haciendo todo lo posible para operar en las zonas más afectadas", pero ha lamentado que las necesidades son "sobrecogedoras". "Pedimos urgentemente contar con maquinaria pesada para retirar escombros, y más refugios, para que Gaza pueda iniciar su reconstrucción", ha aseverado.