La OIM denuncia la muerte de ocho desplazados en un bombardeo de Israel contra Beirut, Líbano

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha denunciado este jueves la muerte de ocho desplazados en el marco de uno de los ataques perpetrados durante la jornada por el Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut, en el marco de unos bombardeos que han dejado ya casi 700 fallecidos en el país y que han sido perpetrados en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia libanés Hezbolá.

"Los civiles y los objetivos civiles nunca deben ser atacados de forma deliberada: sus lugares de refugio e infraestructuras similares no deben ser nunca objetivo de ataques militares. Muchas personas desplazadas que se han visto obligadas a hacer de las calles de Beirut su hogar han huido y no tienen nada", ha indicado la organización en un comunicado.

Así, ha aclarado que muchos de ellos "se encuentran viviendo en tiendas con su ropa como única pertenencia". "Estas tiendas no ofrecen protección ante el riegso de sufrir un bombardeo", ha aseverado, al tiempo que ha advertido de que este ataque ha dejado, además, decenas de heridos.

En este sentido, ha cifrado en más de 800.000 los desplazados a raíz de las órdenes de evacuación a gran escala. "Unos 125.000 se encuentran viviendo en refugios colectivos gestionados por el Gobierno", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que "los que se quedan permanecen con sus familiares, amigos y comunidades de acogida".

"Muchos de ellos carecen de un refugio adecuado, también en las calles, lo que los expone a un grave peligro de sufrid daños. Las infraestructuras de Líbano y los servicios sociales, ya de por sí golpeados tras los previos conflictos y la prolongada crisis económica, están sufriendo una nueva sacudida ante la presión ejercida", recoge el texto, que destaca la importancia de contar con "ayuda esencial para evitar un colapso humanitario mayor".

La OIM ha hecho hincapié en que el Derecho Humanitario "exige a las partes que permitan y faciliten la asistencia humanitaria rápida y sin trabas a los civiles necesitados". "Esto debe respetarse ahora", ha zanjado.