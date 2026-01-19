La OIM se despliega en el este de Libia para atender a migrantes liberados de centros ilegales

Archivo - Grupo de migrantes en Tripoli (Libia) - Europa Press/Contacto/Hamza Turkia - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha informado este lunes de que ha desplegado equipos de emergencia en el este de Libia para atender a centenares de migrantes que han sido liberados en los últimos días tras haber estado cautivos "en condiciones deplorables" en centros de detención ilegal.

"Estos impactantes casos ponen de relieve los graves riesgos que enfrentan los migrantes que caen víctimas de las redes criminales que operan a lo largo de las rutas migratorias", ha declarado la jefa de la misión de la OIM en Libia, Nicoletta Giordano.

Así, ha manifestado que "los terribles abusos descubiertos subrayan la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, combatir la trata y el tráfico ilícito de personas, y apoyar los procesos de rendición de cuentas".

La semana pasada, las autoridades libias lanzaron una operación para cerrar un centro de detención ilegal en Ajdabiya que se saldó con la liberación de 195 migrantes. Además, recuperaron los cadáveres de otros 21 en un cementerio cercano. Las víctimas bajo cautiverio habían sido sometidas a tortura para obligar a sus familias a pagar un rescate, según las investigaciones.

En una segunda operación en Kufra, las autoridades locales descubrieron un centro de detención subterráneo (a tres metro bajo tierra) y liberaron a 221 migrantes, incluidos mujeres y niños, entre ellos un bebés de un mes. Estuvieron retenidos "durante un periodo prolongado en condiciones extremadamente inhumanas".

En este último caso, diez de los rescatados tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir tratamiento médico urgente. Los equipos de la OIM en Kufra están realizando exámenes médicos, derivando casos urgentes a hospitales y distribuyendo ropa de abrigo.

La OIM ha aplaudido los "esfuerzos" de las autoridades libias para rescatar a los supervivientes, identificar a las víctimas e iniciar investigaciones "coordinadas". Asimismo, ha considerado "esencial" fortalecer la vigilancia y recopilación de datos, al tiempo que se mejora la capacidad de las instituciones para "desmantelar" las redes criminales, en aras de "prevenir más pérdidas de vidas".

Por último, la organización intergubernamental ha reafirmado su compromiso con brindar ayuda humanitaria a migrantes que la necesitan y de apoyar a las instituciones nacionales para mejorar los esfuerzos de lucha contra la trata "centrados en la protección y gestión de fronteras basada en el respeto a los derechos" de las personas.