La OIM pide 77 millones de euros para dar apoyo a migrantes en rutas clave en África

Archivo - Migrantes de países de África subsahariana en un campamento en Yebeniana, en Sfax, Túnez (archivo) - Europa Press/Contacto/Chokri Mahjoub - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha realizado este miércoles un llamamiento para recaudar 91 millones de dólares (unos 77 millones de euros) para dar apoyo a migrantes en rutas clave en África, principalmente la oriental, que va desde el cuerno de África hacia Yemen y el golfo Pérsico, y la meridional, hacia el sur del continente, así como a comunidades de acogida.

"La migración en estas rutas es una responsabilidad compartida", ha sostenido la directora general de la OIM, Amy Pope. "El Plan de Respuesta a los Migrantes 2026 une a gobiernos y socios para proteger a las personas en movimiento y apoyar a las comunidades de acogida bajo presión. Con un compromiso sostenido, podemos reducir el sufrimiento, fortalecer la resiliencia y responder a esta crisis con la coordinación y la humanidad que exige", ha añadido.

El organismo ha recordado que miles de migrantes, incluidos niños, asumen cada año estas travesías hacia Yemen y los países del golfo Pérsico, principalmente desde Etiopía y Somalia, para intentar buscar seguridad y trabajo. Otros viajan hacia el sur, a través de Kenia, Tanzania, Mozambique, Zambia y Malaui, con la intención de llegar a Sudáfrica con este mismo objetivo.

La OIM ha resaltado que estas personas hacen frente a violencia, explotación, hambre, deshidratación, detenciones arbitrarias y otros abusos, con más de 900 muertos o desaparecidos en 2025 en la ruta oriental, el año con más fallecidos desde que hay registros.

En este sentido, Dereje Tegybelu, director ejecutivo de Prevención del Tráfico de Personas y miembro del Ministerio de Mujeres y Asuntos Sociales para el Retorno de Ciudadanos en Etiopía, ha resaltado que este plan "da la oportunidad de movilizar los recursos y las asociaciones necesarios para incrementar estos esfuerzos". "Etiopía está comprometido con trabajar con todos los socios migratorios para reforzar los sistemas de protección, expandir las oportunidades para los jóvenes, apoyar sustentos resilientes ante el clima y mejorar la estabilidad comunitaria en las zonas de alta migración", ha explicado.

El plan tiene como objetivo entregar asistencia y servicios de protección, ampliar el acceso al retorno voluntario y la reintegración, y apoyar la estabilización comunitaria. Asimismo, busca fortalecer los datos y las alianzas para una respuesta coordinada y basada en rutas, al tiempo que involucra al sector privado para impulsar la reintegración, las oportunidades económicas y la resiliencia a largo plazo de migrantes y comunidades de acogida.

La OIM ha argumentado que los fondos disponibles en estos momentos son insuficientes frente a las crecientes necesidades de los migrantes desde el cuerno de África y ha alertado de que, si no hay más dinero destinado a estas labores, la asistencia podría verse afectada, elevando los riesgos a los que se hacen frente estas personas.