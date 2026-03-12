Omán derriba un dron en una ciudad costera del estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, en una reciente reunión con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul en Mascate. - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Omán han derribado un dron que se encontraba en el espacio aéreo de Jasab, ciudad portuaria en el estrecho de Ormuz, escenario en los últimos días de ataques a buques mercantes y petroleros en el marco de las represalias de Irán contra la ofensiva a gran escala lanzada por Estados Unidos e Israel.

El incidente se ha saldado "sin pérdidas humanas ni materiales", ha informado la agencia oficial de Omán, ONA, que cita una fuente de seguridad.

"Las autoridades competentes, cada una en su ámbito, siguen realizando todos los esfuerzos posibles para garantizar que Omán siga siendo un país seguro y protegido", ha añadido, sin atribuir el ataque.

Los países del Golfo vienen denunciado decenas de ataques con misiles y drones en el contexto de las represalias de Irán contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.