Omán pide evitar un aumento de la violencia en el mar Rojo y busca reanudar las conversaciones de paz en la región

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Omán. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Omán han pedido este jueves evitar un aumento de la violencia en el mar Rojo y ha apostado por reanudar las conversaciones para lograr la paz en la región después de que los rebeldes hutíes de Yemen hayan reivindicado un ataque contra dos buques petroleros saudíes en la zona.

El Ministerio de Exteriores de Omán, mediador clave entre los insurgentes y Riad, ha indicado en un comunicado que existe una gran "preocupación" por los últimos acontecimientos en el mar Rojo y ha afirmado que se encuentra trabajando "de forma coordinada" con las partes para "reactivar el proceso político".

"Subrayamos la necesidad de evitar la escalada y cualquier amenaza que pueda agravar la situación y poner en peligro la libertad de navegación. Estamos trabajando actualmente junto a nuestros hermanos en Arabia Saudí, las partes yemeníes y el enviado especial de la ONU para Yemen, con el objetivo de reanudar una 'hora de ruta' que garantice la seguridad y la estabilidad en la región", recoge el texto.

Sus palabras llegan después de que los hutíes hayan asegurado que han atacado varios barcos saudíes en la zona en aplicación del bloqueo naval que venían anunciando durante los últimos días en respuesta a los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Irán.