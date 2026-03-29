Omán recuerda su neutralidad e investiga la procedencia de los drones que impactaron en Salalá

Archivo - El buque estadounidense 'USS Kearsarge' en Salalá, Omán (archivo) - Europa Press/Contacto/Megan Anuci - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Omán ha recordado este domingo su neutralidad en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Irán y ha anunciado una investigación para determinar el origen de los drones que impactaron el sábado en el puerto de Salalá y que causaron heridas a un trabajador extranjero y daños materiales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores omaní ha denunciado los "ataques traicioneros y cobardes" sobre el puerto de Salalá, uno de los más importantes de Omán, y ha indicado que ninguna de las partes se ha atribuido la responsabilidad del ataque. "Las autoridades competentes siguen investigando", ha explicado en un comunicado.

Omán ha condenado "la guerra en curso", así como "todos los actos de violencia y ataques militares contra cualquier país" y "mantiene su firme compromiso con sus principios basados en la práctica de una política de neutralidad activa".

El Gobierno omaní plantea la salida diplomática y abordar las causas profundas del conflicto para lograr la paz, seguridad y estabilidad para todos los países de la región.

El Ejército iraní informó el sábado de un ataque contra un buque logístico de Estados Unidos en la inmediaciones del puerto de Salalá. Las autoridades omaníes confirmaron el impacto de dos aviones no tripulados con carga explosiva que ha causado heridas a un trabajador extranjero, así como daños materiales en las instalaciones del puerto.

El Mando Militar iraní precisó que el barco estadounidense estaba desplegado "a una distancia considerable del puerto" y que las instalaciones portuarias omaníes no son un objetivo de su represalia contra Estados Unidos, según el portavoz Ebrahim Zolfaqari.

Cabe recordar que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, es uno de los principales contactos internacionales con Irán dada su etapa como mediador en la última y fallida ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de la República Islámica.