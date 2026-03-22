La OMS confirma más de 60 muertos en un ataque a un hospital en Sudán

Archivo - Ataque a un hospital de El Fasher, en el oeste de Sudán - MINNI MINAWI / X - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 64 personas han muerto, incluidos 13 niños, en un ataque contra un hospital en la ciudad de El Daein, en el suroeste de Sudán, según ha confirmado este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

"La OMS ha verificado otro ataque más contra la atención sanitaria en Sudán", ha informado en redes sociales el director general de la organización, Tedros Adhanom, que ha elevado a 2.036 el número de víctimas mortales en ataques contra centros sanitarios durante los casi tres años en Sudán.

El último ataque registrado --de un total de 213, según los datos de la OMS-- se produjo la noche del viernes contra el Hospital Universitario de El Daein, la capital del estado de Darfur Oriental, en la zona de influencia de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Según las autoridades sanitarias, dos enfermeras y un doctor han muerto como consecuencia del ataque, así como decenas de pacientes. Además, 89 personas han resultado heridas durante la agresión contra el hospital, que ha quedado fuera de servicio, provocando así "una grave interrupción en los servicios médicos esenciales", ha denunciado Adhanom.

"Ya se ha derramado suficiente sangre. Ya se ha infligido suficiente sufrimiento", ha señalado el director de la OMS, que ha pedido que se garantice la protección de los civiles y los trabajadores sanitarios y humanitarios en Sudán. "La atención sanitaria nunca puede ser un objetivo", ha sentenciado.

Aunque Adhanom no ha dado información sobre la autoría del ataque, la ONG sudanesa Emergency Lawyers ha asegurado que el Ejército sudanés está detrás del bombardeo contra el centro médico a través de un comunicado en redes sociales, en el que condenan esta "flagrante violación del Derecho Internacional".

"El Hospital Universitario de El Daein es un centro de salud esencial del que dependen miles de civiles en el estado de Darfur Oriental y en las aldeas y zonas circundantes, por lo que atacarlo constituye un grave crimen que agrava el sufrimiento de la población (...) en un contexto de deterioro de las condiciones humanitarias", ha lamentado la organización.

La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.