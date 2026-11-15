Una ONG alerta de que "Senegal se está vaciando" y pide políticas de desarrollo para que la juventud no emigre

Archivo - Cayuco con migrantes cerca de Tenerife (archivo) - Mercedes Menendez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la ONG Horizontes Sin Fronteras, el hispano-senegalés Boubacar Sèye, ha alertado de que "Senegal se está vaciando" tras conocer las noticias de la llegada masiva de migrantes africanos a las islas Canarias, y ha pedido a las autoridades senegalesas políticas que fomenten el desarrollo económico para que la juventud no tenga que emigrar.

Sèye, residente en España, ha apuntado que estas cifras de llegadas a Canarias deberían ser una llamada de atención al más alto nivel del Gobierno senegalés y ha apelado por ello a un debate nacional sobre la emigración.

Así, se ha referido al reciente naufragio en las costas de Lompoul en el que murieron al menos 44 personas y ha reconocido las reacciones de las autoridades, pero considera que "las condolencias no pueden sustituir a las políticas". "Senegal no puede simplemente reaccionar después de cada desastre y luego guardar silencio hasta el próximo naufragio", ha argumentado, según recoge el portal de noticias senegalés Senego.

Sèye ha pedido un "cambio de estrategia" que vaya más allá de la intercepción de embarcaciones y detención de traficantes de seres humanos porque el desempleo, la precariedad laboral, la falta de oportunidades y las dificultades que enfrenta el sector pesquero son los principales impulsores de la migración.

Para ello ha planteado propuestas como la organización de una conferencia nacional sobre migración, la creación de una comisión nacional independiente para abordar el fenómeno y un aumento de las campañas de sensibilización en las zonas más afectadas.

El fin debería ser incrementar las inversiones específicas en la juventud, particularmente en la pesca, la agricultura, la formación profesional y el emprendimiento, así como por un apoyo digno para las familias en duelo y los seres queridos de quienes se perdieron en el mar.

"Debemos dejar de contar solo las embarcaciones interceptadas y empezar a contar los empleos creados, los jóvenes capacitados y las oportunidades ofrecidas a nuestra juventud. El silencio ya no es una opción. La inacción ya no es aceptable", ha remachado.

En 2025 las llegadas de senegaleses a Canarias se habían reducido casi a la mitad, hasta 4.918 en comparación con las 9.554 de 2024, según datos del Comité Interministerial para la Lucha Contra la Migración Irregular snegalés. Sin embargo, entre enero y octubre se han contabilizado 502 embarcaciones y 34.162 personas desplazadas hasta Canarias.

Las fuerzas de seguridad senegalesas han intensificando las operaciones en toda la costa senegalesa y la Armada senegalesa ha rescatado a varios cientos de personas en los últimos días.