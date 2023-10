La ONU advierte de que la guerra en Sudán ha creado la crisis de desplazados de "más rápido crecimiento"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha advertido este jueves de que la guerra entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha creado la crisis de desplazados de "más rápido crecimiento" en el mundo, cuya situación puede llegar a "consumir todo el país".

Los últimos seis meses "han causado un sufrimiento inconmensurable" en Sudán y han obligado a más de 5,4 millones de personas a abandonar sus hogares, ha indicado la directora de la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, Clementine Nkweta-Salami.

"He conocido a madres en Sudán que me han dicho que no saben dónde encontrar la próxima comida para sus hijos. He conocido a familias que duermen en refugios improvisados, luchan por encontrar comida y agua, y no pueden acceder a la atención sanitaria; sus hijos no pueden ir a la escuela y la cabeza del hogar no tiene trabajo", ha declarado, antes de cifrar en 30.000 las personas que huyen al día de los combates.

La funcionaria de Naciones Unidas ha aseverado que la mitad de la población del país africano --24,7 millones de personas-- necesitan ayuda humanitaria en la actualidad, mientras que la suma de los brotes de enfermedades al conflicto y los desplazamientos "amenazan con consumir a todo el país".

Los enfrentamientos han "paralizado el sector sanitario de Sudán, donde el 70 por ciento de los hospitales no funcionan", en un país en el que el cólera puede llegar a ser "casi imposible" de controlar, y donde las cosechas se verán amenazadas si el conflicto llega al estado de Gezira. "Esto tendría graves consecuencias para la seguridad alimentaria", ha advertido.

La ONU y sus socios distribuyeron el mes pasado 3.000 toneladas de suministros de ayuda en seis estados del país, sin embargo, Nkweta-Salami ha afirmado que tienen que llegar a 18 millones de personas con una entrega de ayuda "segura, repetida y rápida": "No renunciaremos a ese objetivo", ha prometido.

Las hostilidades estallaron el 15 de abril en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019, dañada por el golpe de Estado dado por el jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, en octubre de 2021, en el que fue derrocado el primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok.