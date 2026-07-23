La ONU confirma mejoras en la seguridad alimentaria y la nutrición infantil en Gaza

Los palestinos desplazados se reúnen para recibir comida de la única cocina benéfica que queda en el campo de refugiados de Nuseirat. - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último análisis elaborado por varias agencias de Naciones Unidas sobre la situación alimentaria en la Franja de Gaza apunta a una mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición infantil en todo el enclave palestino, si bien advierte de que estos avances siguen siendo "frágiles".

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) estima que 1,4 millones de personas --esto es el 67% de la población de Gaza-- se enfrentan actualmente a niveles de crisis o superiores de inseguridad alimentaria aguda, fase 3 de la escala. Pese a la gravedad de la situación, esto representa una leve mejoría con respecto a los 1,6 millones de personas --o el 77 % de la población-- que se encontraban en esta situación a finales del año pasado.

De la misma forma, 212.000 personas siguen en condiciones de emergencia o fase 4, según la clasificación de las IPC. Muchas de ellas viven en zonas cercanas a la línea bajo control militar israelí, donde el acceso a la ayuda humanitaria y a los servicios sigue siendo especialmente difícil.

Respecto a la distribución de asistencia alimentaria, las agencias de la ONU indican que desde la firma del acuerdo de alto el fuego entre las partes la asistencia alimentaria y nutricional ha aumentado "de forma significativa".

"Los paquetes de alimentos llegaron a alrededor de 1,5 millones de personas. La asistencia económica multipropósito llegó a un máximo de alrededor de 700.000 personas y el apoyo nutricional llegó al 60% de los niños y niñas menores de cinco años, al tiempo que aumentó el acceso al tratamiento de la desnutrición aguda", ha sostenido la IPC.

Pese a todo, en la Franja solo permanece abierto el paso de Kerem Shalom, en el sur, lo que según la ONU limita la entrada de bienes esenciales para la recuperación y mantiene a la mayoría de la población dependiente de la ayuda humanitaria.

"La población de Gaza sigue teniendo enormes dificultades para recuperar sus medios de vida, los sistemas alimentarios locales y los servicios esenciales", ha indicado el comunicado conjunto de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).