La ONU critica la detención de periodistas en Níger por supuesta "conspiración" y "daño a la seguridad nacional"

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha criticado este viernes la detención de al menos trece periodistas en Níger durante el último año por sospechas de "conspiración" y "daños a la seguridad nacional" en línea con una nueva ley sobre delitos informáticos aprobada en junio de 2024, incluidos siete detenidos la semana pasada por estos cargos.

Entre los detenidos el 1 de noviembre figura Moussa Kaka, director de la Radio Television Saraounia, quien fue liberado bajo fianza junto a otros tres periodistas. Sin embargo, otros tres reporteros identificados como Ibro Chaibou, Youssouf Seriba y Oumarou Kané, siguen bajo custodia.

El portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seif Magango, ha afirmado que estas detenciones son "muy preocupantes", antes de reseñar que todos ellos están acusado de "cargos difusos" sobre "complicidad en la difusión de información que probablemente podría alterar el orden público".

Así, ha resaltado que el director de la oficina, Volker Turk, pide a las autoridades nigerinas que "los periodistas detenidos deben ser liberados" y que deben poner fin a "todos los procedimientos que superan la estricta barrera fijada por el Derecho Internacional Humanitario".

"En líneas generales, las autoridades deben dar pasos para revisar la ley sobre delitos informáticos y garantizar que se alinea totalmente con el Derecho Internacional Humanitario, en particular con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de opinión y expresión", ha zanjado Magango.

Níger está encabezado por una junta militar desde el golpe de Estado de julio de 2023, cuando miembros de la Guardia Presidencial derrocaron al entonces presidente electo, Mohamed Bazoum, quien había ascendido al cargo en abril de 2021 tras las presidenciales celebradas en febrero de ese año.

El jefe de la junta, Abdourahmane Tchiani, fue investido en marzo como presidente del país para un periodo de transición de cinco años, en línea con la Carta de Refundación promulgada en el país africana, que fija que este periodo será "modulable" a partir de consideraciones de "seguridad".

La asonada, la quinta en Níger desde la independencia de Francia en 1960, derivó en un distanciamiento del país de la antigua metrópoli y su salida --junto a Malí y Burkina Faso-- de las filas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para crear la Alianza de Estados del Sahel (AES), que ha estrechado sus lazos con Rusia.