La ONU denuncia la muerte de más de 500 civiles en lo que va de año en Sudán por ataques con drones

Archivo - Fotografía de archivo de un edificio dañado en la capital de Sudán, Jartum, a causa de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha denunciado este martes la muerte de más de 500 civiles en Sudán a causa de ataques con drones en los primeros dos meses y medio de año y ha alertado del "devastador impacto" del empleo de este tipo de armamento contra zonas civiles, en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"El drástico aumento del uso de drones para realizar ataques aéreos este año en Sudán pone de manifiesto el impacto devastador de las armas de alta tecnología y relativamente baratas en zonas pobladas", ha dicho Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Así, ha resaltado que "la inmensa mayoría" de las muertes de civiles entre el 1 de enero y el 15 de marzo han sido documentadas en tres estados de la región de Kordofán, uno de los epicentros del conflicto, antes de apuntar que en la primera quincena de marzo se han registrado 277 civiles muertos, con más de tres cuartos a causa de ataques con drones.

"Este tipo de ataques mortales han continuado durante la última semana, en la última etapa del sagrado mes de Ramadán", ha lamentado Hurtado, que ha especificado que el ataque más mortífero tuvo lugar el 20 de marzo, cuando al menos 64 personas, entre ellas trece niños, murieron en un ataque con drones contra un hospital en Darfur Oriental.

En este sentido, ha subrayado que "un doctor murió y ocho trabajadores sanitarios figuran entre los al menos 89 heridos en el ataque, ejecutado contra un área controlada por las RSF", al tiempo que ha señalado que el hospital ha quedado fuera de servicio, lo que limita aún más "un acceso necesario de forma desesperada" para muchos de los residentes en la zona.

Hurtado ha hecho hincapié en que ese mismo día murieron seis personas en otro ataque con drones contra Al Daba, en el estado Norte y bajo control del Ejército, un suceso que afectó a "infraestructura civil" y dejó sin electricidad a la localidad. Posteriormente, otras 23 personas murieron en ataques con drones contra un convoy de vehículos de transporte en El Daein.

Por otra parte, ha resaltado que este tipo de incidentes están afectando además a países vecinos como Chad. El 16 de marzo se documentaron 20 muertos y 60 heridos en medio de una ofensiva de los paramilitares contra Tina, situada en la frontera común, mientras que el 18 de marzo 24 personas murieron en un ataque con drones contra el lado chadiano de la frontera.

"Los patrones continuados de este tipo de ataques contra civiles y la destrucción de infraestructura civil suscitan serias preocupaciones sobre el cumplimiento de los principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario y pueden constituir crímenes de guerra", ha destacado.

En esta línea, ha subrayado que la oficina sigue documentando ataques contra mercados, centros de salud e infraestructura energética e hídrica, al tiempo que ha pedido a todos los Estados, "especialmente aquellos con influencia", que hagan lo posible para poner fin a la entrega de armas a lar partes enfrentadas.

"Recordamos a las partes en este conflicto sus obligaciones vinculantes de proteger a la población civil. Es necesario redoblar los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego urgente que ponga fin al conflicto", ha zanjado Hurtado durante una rueda de prensa desde la ciudad suiza de Ginebra.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.