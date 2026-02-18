La ONU logra por primera vez en tres meses entregar un convoy de ayuda para más de 130.000 personas en Kordofán

Archivo - Niños en un campamento de Sudán. - BRIAN WERAMONDI - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha logrado por primera vez en tres meses entregar un convoy cargado con ayuda para ayudar a más de 130.000 personas en el estado sudanés de Kordofán del Sur, en el marco del conflicto entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El convoy --liderado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD)-- está compuesto de 26 camiones que transportan suministros médicos esenciales, alimentos y otro tipo de productos para el saneamiento y la educación de los menores.

Los camiones del PMA, un total de 15, llevan más de 700 toneladas métricas de alimentos para ayudar a casi 70.000 personas, incluidas 21.000 madres y niños con alimentos nutritivos especializados para prevenir la malnutrición, según un comunicado de la agencia.

Por su parte, el cargamento de UNICEF --un total de siete camiones-- incluye artículos para ayudar a cerca de a 40.000 niños y sus familias, con suministros esenciales para apoyar los sistemas de nutrición, agua, saneamiento y educación.

De igual forma, el PNUD ha entregado 70 toneladas métricas de suministros médicos en cuatro camiones que albergaban en su interior medicamentos para cinco meses a fin de tratar enfermedades como el VIH, la tuberculosis o la malaria.

"Estos suministros permitirán a UNICEF y nuestros socios continuar tratamientos para salvar las vidas de los niños que sufren de desnutrición aguda grave y restablecer el acceso al agua potable, la atención médica y otros servicios esenciales", ha expresado el representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Yett.

La directora interina del PMA en Sudán, Makena Walker, ha afirmado que tras "semanas de retrasos y un desvío complicado", los suministros han empezado a llegar a las localidades de Dilling y Kadugli, lo que demuestra que las entregas son "posibles" si los convoys avanzan pese a "condiciones extremadamente difíciles".

"Las rutas deben permanecer abiertas y ser pronosticadas para que esta asistencia vital pueda llegar a las personas sin interrupciones, incluidas a las comunidades que han estado aisladas durante demasiado tiempo", ha aseverado Walker.

En esta línea, el representante residente del PNUD en Sudán, Luca Renda, ha asegurado que estas entregas suponen un "gran alivio" para los pacientes, si bien "el reloj empieza a correr de nuevo". "Tenemos que aumentar el apoyo a los sistemas nacionales para que puedan mantener envíos frecuentes, incluso si la guerra continúa", ha dicho.

La intensificación de las hostilidades en el país obligó al convoy a detenerse durante más de 40 días, lo que provocó los retrasos en la misión, según un comunicado publicado por el PMA. Ambas localidades han quedado aisladas por los combates durante más de dos años.

La guerra civil en Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.