La ONU pide una investigación "transparente" sobre la violencia en cárceles de Sri Lanka

Archivo - El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante una rueda de prensa en el marco de un viaje a México en abril de 2026 8archivo) - Europa Press/Contacto/Cristian Leyva - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado este viernes una investigación "transparente" e "independiente" sobre la violencia registrada durante la última semana en una cárcel en Sri Lanka, incidentes que se saldaron con "decenas de muertos y heridos", entre reos y guardias de seguridad.

"El estallido de violencia mortal en una cárcel de Sri Lanka, en Negombo, y los informes de represalias contra los reclusos por parte de los guardias en otras prisiones son profundamente alarmantes", ha dicho Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

"Las familias de las decenas de muertos y heridos, tanto reclusos como funcionarios de prisiones, merecen conocer la verdad y que se rindan cuentas", ha indicado, antes de aplaudir el compromiso de las autoridades para investigar estos sucesos e incidir en que las pesquisas deben ser "rápidas, independientes y transparentes".

Así, ha reclamado al Gobierno ceilandés que dé a la Comisión de Derechos Humanos "acceso sin restricciones" a la prisión de Negombo y otras cárceles, "incluidos los centros de detención donde se trasladó a los presos y donde presuntamente fueron sometidos a torturas y otras formas de malos tratos", según un comunicado publicado por el organismo.

"La violencia pone de relieve la urgencia de abordar los problemas estructurales relacionados con la detención en Sri Lanka, en particular la detención preventiva prolongada, el hacinamiento y las condiciones inadecuadas en los centros penitenciarios", ha explicado.

Shamdasani ha hecho hincapié además en que "un desproporcionado número de personas son detenidas por delitos relacionados con las drogas" y ha argumentado que "muchos" de estos reclusos "deberían beneficiarse de una atención sanitaria integral, en lugar de ser encarcelados".