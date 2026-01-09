La ONU pide investigar "con independencia y transparencia" las muertes durante las protestas en Irán

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha instado este viernes a investigar "con independencia y transparencia" las muertes registradas en Irán durante las protestas de los últimos días contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, que habrían dejado hasta ahora más de una treintena de víctimas mortales, según organizaciones civiles.

"Todas las muertes deben investigarse con prontitud, independencia y transparencia. Los responsables de cualquier violación deben rendir cuentas de conformidad con las normas y estándares internacionales", ha declarado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, a través de un comunicado.

En este sentido, se ha mostrado "profundamente consternado por los informes de violencia durante las protestas" a lo largo de todo el país centroasiático, y ha subrayado que "el derecho a la protesta pacífica, consagrado en el Derecho Internacional, debe ser protegido".

Turk también se ha mostrado alarmado por los cortes de Internet y comunicaciones a nivel nacional, alegando que "estas acciones socavan la libertad de expresión y el acceso a la información, además de afectar la labor de quienes documentan violaciones de Derechos Humanos y el acceso a servicios esenciales y de emergencia".

Por último, ha señalado que su oficina ha tomado nota de la postura de las autoridades iraníes sobre que "es urgente atender las preocupaciones de la población": "Abordar las quejas subyacentes mediante un diálogo inclusivo y significativo, de conformidad con el Derecho Internacional, sigue siendo esencial para evitar una mayor escalada".

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.