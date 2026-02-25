La ONU ve "alentadoras" las conversaciones sobre Sáhara Occidental pero insiste en su "libre determinación"

Archivo - El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric - Mark J. Sullivan/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha calificado este miércoles de "alentadoras" las conversaciones sobre la cuestión del Sáhara Occidental mantenidas en Washington los dos últimos días, centradas en plan de autonomía de Marruecos, aunque ha subrayado en todo caso que queda mucho trabajo por delante para garantizar "la libre determinación del pueblo del Sáhara".

En rueda de prensa desde Nueva York, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha indicado que las conversaciones tuvieron lugar los días 23 y 24, "en estrecha colaboración con los Estados Unidos".

"Las negociaciones dieron lugar a debates en profundidad, basados en la propuesta de autonomía de Marruecos, de conformidad con la resolución 2797 del Consejo de Seguridad", ha explicado el portavoz.

Dujarric ha valorado como "alentador" que se hayan reiniciado estos contactos aunque, en todo caso, ha señalado que "aún queda mucho trabajo por hacer", "en particular en lo que respecta a la cuestión clave de la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, para alcanzar una solución mutuamente aceptable al conflicto".

Staffan de Mistura, el enviado del secretario general para el Sáhara Occidental, copreside las negociaciones en las que participa el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, y el enviado de Estados Unidos para África, Massad Boulos. Se trata de la tercera reunión de este tipo en lo que va de año, tras una cita a principio de febrero en Madrid.

Las negociaciones, que se están llevando a cabo con extrema discreción, se basan en la Resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.