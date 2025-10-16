La oposición brasileña presenta solicitudes de 'impeachment' contra los jueces del Supremo De Moraes y Dino

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Congreso de Brasil ha presentado este miércoles dos solicitudes de 'impeachment' contra los jueces del Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) Alexandres de Moraes, conocido por su rol en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, y Flávio Dino.

La primera ha sido la solicitada contra Dino, que ha contado con el apoyo de diez senadores, ha alegado que el magistrado participó en "eventos políticos, la violación de la libertad de expresión, el conflicto de intereses y la extralimitación de jurisdicción. En particular, la acusación que atañe a la libertad de expresión se basa en la decisión del juez en noviembre de 2024 de retirar de circulación cuatro obras legales que presuntamente incluían contenido homofóbico y discriminatorio con la comunidad LGBTQI+, según ha denunciado el senador Eduardo Girao y recogido el diario brasileño 'Folha'.

Por otra parte, el senador Marcel van Hattem, perteneciente, como Girao, al partido de derecha Novo, ha presentado una solicitud de 'impeachment' contra Alexandre de Moraes, denunciando, con el apoyo de otros 90 miembros de la Cámara Alta, que el magistrado esgrimió como principal razón para mantener en prisión al exasesor de Exteriores de Bolsonaro Filipe Martins --acusado en el caso de intento de golpe de Estado-- un supuesto viaje a Estados Unidos que las autoridades norteamericanas han negado.

El avance de estos casos y su inclusión en la agenda de la Cámara Alta depende de la Presidencia de este órgano, que ostenta el senador por Unión Brasil Davi Alcolumbre, que ya ha recibido en otras ocasiones solicitudes similares a las que no ha dado continuidad.