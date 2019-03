La oposición en India promete cuotas para las mujeres a pocas semanas para las elecciones

Publicado 13/03/2019 14:04:36 CET

NUEVA DELHI, 13 Mar. (Reuters/EP) -

El principal partido de la oposición en India, Congreso Nacional, ha prometido que reservará un tercio de los puestos gubernamentales para mujeres si vence en las elecciones del próximo mes, según ha confirmado su líder, Rahul Gandhi, en medio de una campaña que cada vez está prestando más atención a los derechos de las mujeres.

Este compromiso se suma al que hicieron la semana pasada dos partidos del este de India, que han prometido que un tercio de los puestos en sus listas estarán copados por mujeres. Estos movimientos están poniendo presión sobre el partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro, Narendra Modi.

India está en la posición 149 de 193 países en relación al porcentaje de presencia de mujeres en los parlamentos nacionales, por detrás de vecinos como Afganistán, Bhután, Bangladesh o Pakistán, según los datos de la organización independiente de promoción de la democracia Unión Interparlamentaria.

"Sinceramente, no veo suficientes mujeres en los puestos de liderazgo. No las veo liderando suficientes empresas, no las veo suficientes en los estados y no veo suficientes en la Lok Sabha ni en las Vidhan Sabha", ha asegurado Ghandi en referencia a la cámara baja del Parlamento y las asambleas regionales, respectivamente.

Gandhi también se ha comprometido a aprobar una 'ley de reserva para las mujeres' este mismo año si llega al poder, que garantizará que al menos el 33 por ciento de los escaños en el Parlamento nacional y en las asambleas regionales estarán ocupados por mujeres. Esta iniciativa lleva en punto muerto dos décadas a pesar de que en algún punto ha sido apoyada tanto por el Congreso Nacional como por el BJP.

El BJP ha reivindicado que ha apoyado el empoderamiento de las mujeres en el país con sus programas nacionales, por ejemplo relacionados con la sanidad, ha puesto en duda la puesta en marcha de esta promesa del Congreso Nacional.

"¿Desde hace cuántas generaciones la gente lleva hablando de cuotas en los partidos, en las listas electorales, en los trabajos? Sin embargo, nunca ocurre", ha señalado el portavoz del BJP, Shaina N.C.

Actualmente hay 66 mujeres en el Parlamento indio, que tiene 543 escaños. Este 12 por ciento es la mayor proporción de mujeres en la historia de la cámara baja del país, a pesar de que representan casi la mitad de los votantes en un país de 1.300 millones de habitantes, según los datos de la comisión electoral.

Las encuestas pronostican que la participación femenina en las elecciones del próximo mes va a aumentar, llegando a sobrepasar el voto masculino. El martes, la ministra principal del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, aseguró que su partido, el Congreso Todo India Trinamool, va a presentar a 17 mujeres de los 42 puestos de la lista.

Por su parte, el Biju Janata Dal (BJD), que gobierna en el estado de Odisha, también confirmó el domingo que siete de sus 21 puestos en la lista serán candidatas femeninas. "El 33 por ciento de cuota en el parlamento les dará un mayor papel en el principal órgano de elaboración de políticas", ha publicado líder del BJD y ministro principal de Odisha, Naveen Patnaik, en un tuit.