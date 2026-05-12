La oposición israelí presenta proyectos de ley para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el Parlamento israelí - YOAV DUDKEVITCH/TPS-IL - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Varios partidos de la oposición han presentado este martes un proyectos de ley para disolver el Parlamento después de que la formación ultraortodoxa Judaísmo Unido de la Torá se haya mostrado a favor de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas por el bloqueo de la legislación que exime a miembros de la comunidad ultraortodoxa haredi del servicio militar.

Los partidos opositores Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, así como los Demócratas de Yair Golan han presentado sendos proyectos de ley para adelantar las elecciones parlamentarias, programadas para el mes de octubre, por lo que al menos una de estas iniciativas se debatirá la próxima semana, según ha recogido 'The Times of Israel'.

Esto se produce después de que el líder de la facción de Degel HaTorá, el rabino Dov Lando, se haya mostrado a favor de disolver el Parlamento o Knesset. "Ya no confiamos en Netanyahu. De ahora en adelante, solo haremos lo mejor para el judaísmo haredí y el mundo de las yeshivás. Debemos disolver la Knesset cuanto antes. Para nosotros, el concepto de bloque ya no existe", ha afirmado Londo.

De igual forma, la facción Agudat Yisrael -- que pertenece a Judaísmo Unido de la Torá y está compuesta por tres diputados-- ha apoyado dicha iniciativa después de que Netanyahu confirmase a los diputados ultraortodoxos la pasada semana que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la controvertida legislación.

La clave ahora radica en si el partido ultraortodoxo Shas, liderado por Aryeh Deri, se unirá al resto de formaciones ultraortodoxas para hacer caer al Gobierno de Netanyahu, que ya perdió el apoyo de Judaísmo Unido de la Torá en su coalición de derechas en julio de 2025 precisamente a raíz de la misma medida.

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió recientemente en una comisión de Exteriores y Defensa de la Knesset que sin el reclutamiento de los ultraortodoxos, la autoridad castrense podría colapsar ante la falta de medios disponibles por los múltiples frentes que afronta Israel en la región.