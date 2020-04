La oposición llama a movilizarse en RCA ante los planes de enmendar la Constitución

Considera que constituyen un "golpe de Estado constitucional" para mantener en el cargo al presidente Touadéra

La principal coalición opositora en República Centroafricana (RCA) ha hecho un llamamiento este lunes a la población a movilizarse contra los planes de enmendar la Constitución en el país con el fin de garantizar que el actual mandatario, Faustin Archange Touadéra, pueda seguir en el cargo si el coronavirus impide celebrar las elecciones presidenciales del 27 de diciembre.

El jueves pasado, un grupo de más de un centenar de diputados próximos al presidente presentó en la Asamblea Nacional una propuesta que prevé enmendar dos artículos de la Constitución para evitar el vacío de poder tanto en el caso del jefe de Estado como del propio Parlamento en caso de no poder celebrarse elecciones.

El segundo vicepresidente de la Asamblea y uno de los promotores de la iniciativa, Mathurin Dimbélé Nakoé, sostiene que cuando se redactó la Constitución de 2016 no se tuvo en cuenta "el problema de los casos de fuerza mayor" y por tanto no hay previsto "ningún mecanismo que ofrezca soluciones en caso de que el proceso electoral no se produzca".

En virtud de la Constitución, el mandato actual de Touadéra expira en marzo de 2021 pero la pandemia de coronavirus ha generado especulaciones con que la cita con las urnas no pueda celebrarse en el plazo previsto en un país que aún está tratando de salir del conflicto en el que se vio inmerso a finales de 2013 y en el que el Estado no controla buena parte del territorio, que sigue en manos de los grupos armados.

En un comunicado publicado este lunes, la COD 2020, una alianza opositora creada recientemente y de la que forma parte el KNK del expresidente François Bozizé --quien regresó recientemente al país y se especula que podría ser candidato a las presidenciales--, ha denunciado que con la iniciativa para enmendar la Constitución "el régimen de Touadéra intenta instrumentalizar la pandemia de Covid-19 para prorrogar el mandato del presidente".

La coalición opositora ha lamentado que, pese a los llamamientos en sentido contrario de buena parte de la oposición, de la sociedad civil, así como de expertos juristas, el régimen pretenda llegar hasta el final con el fin de "mantener el poder por todos los medios, incluso inconstitucionales".

En este sentido, ha advertido a Touadéra de que podría cometer "perjurio" si sigue adelante ya que juró respetar la Constitución y ha pedido a los diputados que abandonen "este proyecto funesto", al tiempo que ha recalcado que se opondrá "al golpe de Estado constitucional utilizando todo los medios políticos y jurídicos". Además, ha pedido al Tribunal Constitucional que "dé muestra de sabiduría y firmeza en la defensa" de la Carta Magna.

"La COD-2020 pone como testigo al pueblo centroafricano de la voluntad del presidente Faustin Archange Touadéra de prolongar su sufrimiento y le invita a una gran movilización para frenar la ruta hacia la dictadura", ha reclamado en su comunicado, subrayando que en todas las crisis que ha atravesado el país el pueblo siempre ha sabido "recurrir al consenso para encontrar soluciones aceptadas por todos".

El presidente no se ha pronunciado hasta ahora sobre la iniciativa parlamentaria. El país vive inmerso en una grave crisis humanitaria como resultado del conflicto, pese a que en febrero de 2019 el Gobierno y los principales grupos armados firmaron un acuerdo de paz. En la actualidad, 2,2 millones de personas requieren asistencia humanitaria y hay unos 700.000 desplazados internos.

Por el momento, en RCA solo se han registrado doce casos y ninguna víctima mortal, pero las ONG advierten de que en caso de propagación a los asentamientos de desplazados y un contagio masivo, el país no está preparado para hacer frente al virus, ya que solo dispone de tres respiradores y siete de cada diez personas no tienen acceso a agua potable.