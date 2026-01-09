La oposición a Macron presenta una moción de censura contra el Gobierno por su papel ante la firma de Mercosur

Archivo - El primer ministro francés, Sebastien Lecornu - Sebastien Toubon / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El principal partido opositor de izquierdas La Francia Insumisa (LFI) ha presentado este viernes una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, para protestar por la inacción del Ejecutivo francés ante el acuerdo en el seno de la Unión Europea para la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur.

Los diputados de LFI han acusado en un comunicado publicado en redes sociales al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su primer ministro de "no tomar las medidas necesarias" para "construir un frente sólido contra Mercosur" y de "no utilizar todos los recursos a su disposición para bloquear el acuerdo".

"La humillación de Francia en Bruselas no es otra cosa que el resultado de la estrategia del presidente de la República y su primer ministro", han expresado en un comunicado, agregando que el acuerdo con Mercosur "exacerbará la competencia desleal para los agricultores" europeos.

"¿Cómo podemos luchar contra los precios bajísimos de los productos de las inmensas granjas industriales de Brasil o Argentina, que no tienen los mismos niveles salariales ni los mismos estándares de salud, medio ambiente y bienestar animal?", se han cuestionado.

En respuesta, Lecornu ha criticado a la izquierda, alegando que presentar una moción de censura en dicho contexto es "optar deliberadamente" por "debilitar la voz de Francia en lugar de demostrar la unidad nacional en defensa" de la agricultura francesa.

"Esto retrasa aún más el debate presupuestario, ya bloqueado por los mismos partidos políticos en el contexto de la agenda electoral, y envía una muy mala señal al exterior, en un momento en que las tensiones internacionales exigen seriedad y cohesión y la crisis agrícola hace urgente la adopción de presupuestos", ha argüido.

En este sentido, el primer ministro ha resaltado que el país "merece algo mejor" que "cínicas posturas partidistas" por parte de la oposición. "Francia tiene una posición clara sobre el Mercosur: votaremos en contra, como era de esperar", ha aseverado.

El presidente del partido ultranacionalista francés Agrupación Nacional (AN), Jordan Bardella, también anunció en la víspera que su grupo presentaría una moción de censura contra el Gobierno ante "años de negociaciones sin defender jamás los intereses franceses".

Esto se produce después de que los 27 hayan dado 'luz verde' a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras la aprobación formal de las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se produce además en medio de las protestas de los agricultores europeos en distintas capitales, así como en un contexto de bloqueo en el Parlamento francés en el marco de las negociaciones para aprobar los presupuestos para 2026.