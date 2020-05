La oposición venezolana ve en la ofensiva contra el partido de Guaidó un ataque al "derecho a disentir"

Voluntad Popular promete seguir su trabajo "hasta recuperar la república en Venezuela"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los principales partidos de la oposición venezolana han alzado la voz contra lo que interepretan como un ataque generalizado contra el "derecho a disentir" por las maniobras de la Fiscalía para disolver Voluntad Popular, la formación política del autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó.

"Este ataque no es solo contra Voluntad Popular sino contra todas las organizaciones políticas que luchan con tesón por la libertad de nuestro país", ha dicho el partido de Guaidó en un comunicado.

Primero Justicia, al que pertenecen los destacados opositores Henrique Capriles y Julio Borges, ha rechazado "categóricamente" los planes de "la dictadura" de "disolver por medio de la fuerza y la represión a un partido democrático".

Con ello, ha advertido de que "se pone en peligro mucho mas evidente el derecho a disentir y a ejercer la política en Venezuela, abriéndose un espectro muy peligroso para la libertad y la democracia ya bastante golpeada en el país".

"Quienes luchamos por la libertad y la democracia en Venezuela no somos terroristas, terroristas son quienes hoy usurpando el poder han sometido a los venezolanos a vivir en un país sin comida, sin servicios públicos, sin gasolina, sin gas y sin ningún tipo de libertades individuales", ha reivindicado en Twitter.

En la misma línea, los miembros de Acción Democrática, entre ellos el ex jefe del Parlamento Henry Ramos Allup, se han mostrado "solidarios" con Voluntad Popular ante esta "nueva arremetida del régimen". "No es más que otro intento fallido en su afán por intentar destruir los partidos políticos que juntos luchan por la democracia", han dicho en la red social.

En este contexto, Voluntad Popular ha hecho "un llamamiento a la sociedad internacional, a los países, partidos y personalidades amantes de la paz, la libertad y la democracia para que permanezcan alerta, eleven la presión y ejerzan acciones de solidaridad y defensa de Voluntad Popular, sus líderes y activistas".

"En Voluntad Popular seguiremos luchando de frente contra la dictadura, al lado de los ciudadanos y en unidad con todas las fuerzas democráticas hasta recuperar la República en Venezuela", ha ratificado.

MADURO, EN EL PUNTO DE MIRA

Por contra, Guaidó ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de "amparar" a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a disidentes de las FARC, mencionando en concreto a 'Jesús Santrich', a los que el también miembro de Voluntad Popular Leopoldo López ha añadido Hezbolá y los "cárteles de la droga".

Guaidó ha destacado en concreto que el Gobierno de Maduro "ahora promueve la presencia iraní en el país", por los envíos de combustible con aviones y buques de la República Islámica para paliar la escasez en Venezuela, lo cual "es un riesgo para la región".

López ha recordado asimismo que Maduro y otros 14 'chavistas' "están acusados y solicitados internacionalmente por narcotraficantes", en alusión a los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra ellos por "narcoterrorismo".

"VAMOS A SEGUIR"

Guaidó ha atribuido este último paso contra Voluntad Popular a que ha logrado "construir opciones para todos los venezolanos". "El peor terror de todos los tiranos es un pueblo organizado y decidido a defender su libertad. Esa es justamente la razón de ser de Voluntad Popular (...) y por eso la dictadura nos persigue", ha coincidido López.

López, que permanece como huésped en la Embajada de España en Caracas, ha advertido a Maduro de que "no han podido ni podrán nunca acabar con el sueño de libertar y con la lucha de todo un pueblo y, por ello, no han podido no podrán tampoco nunca acabar con nuestro partido".

"La dictadura no va poder detener el hastío de todo un país que se cansó del terror promovido desde el secuestro del Estado (...) Vamos a seguir hasta lograrlo, hasta ser libres de caminar sin miedo, de que nuestros hijos crezcan en nuestro país. Hasta que cambiemos el miedo por la esperanza y la felicidad de estar en nuestra tierra", ha remachado Guaidó.

ORGANIZACIÓN TERRORISTA

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo" para "determinar si Voluntad Popular es una organización terrorista" y puede ser sancionada por ello.

El artículo 31 establece que "las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o por sus representantes".

Entre las sanciones que puede acarrear tal denominación, que recoge el artículo 32, están "la clausura definitiva de la persona jurídica", "la confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito" y la imposición de una multa.

Saab ha hecho un repaso de los hechos por los que, en su opinión, Voluntad Popular podría ser considerado una organización terrorista, desde el golpe de Estado contra el Gobierno de Hugo Chávez en 2002 hasta la autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela y la "incursión mercenaria" del pasado 3 de mayo en el marco de la 'Operación Gedeón'. Ha llegado a decir que el partido político es una "trama neonazi".

"No existen precedentes en la historia del país de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista (...) y que luego se alíe con una potencia extranjera para bloquear al país, enviar mercenarios y robarse los bienes de la nación en el extranjero para el provecho de sus integrantes", ha denunciado.

Con todo ello, el TSJ podría ordenar la disolución de Voluntad Popular. Algunos de sus líderes ya han sido inhabilitados para participar en elecciones por presuntos hechos de corrupción y el propio Guaidó está siendo investigado por delitos que irían desde la corrupción al intento de golpe de Estado.