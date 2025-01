El opositor cubano José Daniel Ferrer denuncia amenazas para que cese su activismo político

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El destacado opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha denunciado este lunes "amenazas" para que cese en su actividad política a través de una citación entregada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en su vivienda de Santiago de Cuba.

"Dos oficiales de la PNR, de la Policía Nacional, se personaron acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en mi vivienda, en Altamira, Santiago de Cuba, para citarme oficialmente para mañana a las 9.00 horas antes un juez de ejecución", ha relatado Ferrer, según recoge el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

"No hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro, si no dejo mi activismo político y social a favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de todos los cubanos", ha denunciado antes de recalcar que no asistirá a la cita.

Ferrer ha subrayado que "nunca he cometido delito alguno y cuantas veces me han encarcelado es por defender los derechos humanos de mi pueblo".

"Que se ahorren las amenazas y si me van a regresar a prisión, a esos santos de maldad y terror donde mueren los presos políticos, donde mueren presos comunes, donde la situación que vive la población penal en general es muy parecida a la de un campo de concentración, deben de tener muy presente que por la libertad y el bienestar de mi nación estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida", ha concluido.

Ferrer fue liberado el pasado 16 de enero tras ser incluido en una lista de más de 530 presos publicada por las autoridades en respuesta a la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos.

Ferrer, encarcelado desde 2019, fue detenido previamente durante la llamada Primavera Negra de 2003 por participar en el Proyecto Varela, ideado por Oswaldo Payá para conseguir por la vía de la iniciativa popular cambios legales que propiciaran una apertura política en Cuba, y condenado a 25 años de prisión.