El opositor Jimmy Lai testifica por primera vez ante un tribunal de Hong Kong para defender su inocencia

Niega haber influido en la política estadounidense para perjudicar a China o a las autoridades hongkonesas

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El antiguo magnate de los medios de comunicación hongkonés Jimmy Lai, acusado de dos cargos por conspirar con fuerzas extranjeras y uno por publicar material sedicioso en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional, ha testificado por primera vez ante un tribunal de Hong Kong para defender su inocencia.

El opositor ha reconocido que durante una reunión en julio de 2019 le pidió al entonces vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence que apoyara a Hong Kong en el marco de las protestas prodemocráticas aquel año, si bien "nunca" le exigió que tomara medidas en represalia contra China o las autoridades del territorio.

"No me atrevería a pedirle al vicepresidente que hiciera algo. Solo estaba allí para transmitir lo que estaba sucediendo (durante las protestas)", ha resaltado el fundador del desaparecido tabloide 'Apple Daily', según el portal de noticias Hong Kong Free Press.

Asimismo, Lai ha negado haber donado dinero a políticos estadounidenses. "Solo he hecho donaciones a 'think tanks' y organizaciones religiosas", ha explicado, agregando no obstante que entre sus contribuciones se encuentran partidos prodemocráticos, como el Partido Demócrata o el desaparecido Partido Cívico.

De la misma forma, ha afirmado que 'Apple Daily' representaba "los valores de Hong Hong" que son el "estado de derecho, la libertad, la búsqueda de la democracia", así como la libertad de expresión, de religión y de reunión, negando que el tabloide sirviera a propósitos independentistas.

La Fiscalía entiende que Lai usó el periódico que fundó, el 'Apple Daily', para alentar una campaña contra Pekín y atraer sanciones internacionales. El opositor lleva bajo custodia desde diciembre de 2020 y actualmente está cumpliendo condena por un caso de fraude que ha denunciado como una persecución política.

El pasado mes de marzo las autoridades hongkonesas presentaron una nueva ley de seguridad nacional, que complementa a la anterior, tipificando nuevos delitos y endureciendo las penas a prisión contra aquellos que cometan traición, sedición o subversión, una medida que muchos consideran perjudicial para las voces disidentes.