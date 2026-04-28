Orbán presenta su dimisión como líder de su partido

Viktor Orbán. - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primera ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, ha presentado su dimisión como líder del partido Fidesz, después de la derrota en las elecciones parlamentarias del 12 de abril, con la que se ponía fin a 16 años de mandato, a pocos días de que asuma como nuevo jefe de gobierno Péter Magyar.

Así lo ha anunciado el diputado de Fidesz Erik Bánki a la salida este martes de una reunión del partido, en la que Orbán expuso las razones de la derrota electoral y se acordó convocar un congreso para el 13 de junio, en donde se abordará de manera mucho más profunda esta cuestión, así como el futuro del partido.

"Ofreció su dimisión, pero el congreso decidirá", ha dicho Bánki, para quien aún "es demasiado pronto para hablar" sobre este asunto. "Fidesz es un partido democrático de base, por lo que primero habrá una renovación de los dirigentes locales y luego los grupos elegirán delegados que podrán nominar candidatos para diversos cargos", ha explicado, según ha recogido el diario húngaro 'Magyar Nemzet'.

En el encuentro de este martes se ha acordado que Orbán, que ha salido de la reunión sin dar declaraciones, continúe en el cargo al menos hasta la cita del 13 de junio. El eurodiputado Tamás Deutsch ha contado que el primer ministro saliente aceptaría continuar en caso de contar con la confianza suficiente del partido.