La OTAN reúne a fuerzas de Suecia y Dinamarca en Groenlandia en el primer ejercicio de 'Centinela del Ártico'

Rangers de la Fuerza Aérea Sueca y a militares de las Fuerzas Armadas danesas realizan ejercicios en Groenlandia. - OTAN

BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha reunido a unidades especiales de la Fuerza Aérea de Suecia y de las Fuerzas Armadas de Dinamarca para una serie de ejercicios de entrenamiento en Groenlandia, las primeras maniobras desde el lanzamiento de la misión 'Centinela del Ártico', todo bajo la coordinación del Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk (JFC Norfolk).

Estos ejercicios se enmarcan en la apuesta de la Alianza Atlántica por reforzar militarmente la región del Ártico y el Alto Norte, e incluyen maniobras nacionales como la danesa 'Resistencia Ártica' y la noruega 'Cold Response', en las que decenas de miles de militares operan en condiciones árticas con el objetivo de mejorar la coordinación de la OTAN.

Como parte del despliegue, un pelotón de los rangers, cuerpos especiales, de la Fuerza Aérea sueca ha sido trasladado a Groenlandia para entrenarse durante dos semanas junto a las Fuerzas Armadas danesas, con el objetivo de reforzar la seguridad regional y practicar la defensa del flanco norte aliado. Suecia también contribuye con aviones de combate asignados a la misión de policía aérea de la OTAN en Islandia.

El ejercicio brinda además la oportunidad de probar el material, el equipo y los sistemas de comunicación de las unidades y evaluar cómo se ven afectados por el clima ártico, todo ello mientras los rangers suecos adquieren experiencia en un entorno desértico y frío, con relativamente poca nieve, para el desarrollo y mejora de de las Fuerzas Armadas suecas.

"En Groenlandia estamos desarrollando las capacidades de la unidad en un entorno exigente, centrándonos en el combate, el desplazamiento en terrenos difíciles, la atención médica y el entrenamiento conjunto con los aliados", ha dicho en declaraciones recogidas en un comunicado el comandante de la compañía de los rangers de la Fuerza Aérea de Suecia, Emil Fechtner.

En paralelo, la Fuerza Aérea alemana ha informado de que sus cazas Eurofighter dispuestos para 'Centinela del Ártico' ya se encuentran en Islandia para operar junto a los Gripen suecos y los F-35 daneses, en lo que el Comando de Fuerzas de Norfolk ha descrito como una demostración de preparación, interoperabilidad y cohesión de la Alianza.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD EN EL ÁRTICO

Estas primeras maniobras tienen lugar después de que la semana pasada la OTAN lanzara la también denominada en inglés como 'Artic Sentry', una misión enfocada a reforzar la seguridad del Ártico y que es el resultado del acuerdo alcanzado por el presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, tras la crisis abierta por las pretensiones de la Casa Blanca de hacerse con el control con Groenlandia.

La misión coordina bajo el mando de la OTAN todos los ejercicios que cada uno de los Estados miembro de la Alianza llevan ya a cabo de manera independiente, y también está abierta a nuevos despliegues militares de cualquiera de los 32 países que conforman la organización, en un esfuerzo por contrarrestar la cada vez mayor presencia de Rusia y China en la región.