Pakistán anuncia la reanudación de las operaciones militares contra Afganistán

Archivo - Una bandera de Pakistán en Lahore - SAJJAD / NOTICIAS XINHUA / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han anunciado este jueves la reanudación de las operaciones militares contra Afganistán tras el fin de la tregua temporal anunciada con motivo de la festividad islámica del Eid al Fitr, que marca el final del Ramadán, tal y como ha informado el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

Desde Islamabad han indicado así que la operación "sigue en marcha" y han aclarado que esta es "precisa y selectiva". "Es una campaña militar dirigida contra el liderazgo terrorista y su red de apoyo; su mando, su infraestructura, sus redes logísticas y de apoyo", ha aclarado Andrabi durante una rueda de prensa, según un comunicado.

En este sentido, ha explicado que la operación tiene lugar en "zonas controladas por los talibán" y ha afirmado que la "pausa" de los ataques "terminó a medianoche". "Las operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos marcados y hasta que el régimen talibán afgano reconsidere su erróneo apoyo a infraestructuras y grupos terroristas", ha apuntado. "Así pues, nuestra postura se fundamenta en esta declaración de política general", ha zanjado.

El 18 de marzo, el ministro de Información, Ataulá Tarar, anunció que Pakistán había decidido suspender temporalmente la Operación con motivo del Eid al Fitr y a petición de países islámicos considerados "hermanos".

Esta "tregua" provisional supuso un intento de aliviar un largo conflicto que terminó de explotar en octubre del año pasado, cuando Pakistán comenzó un ataque a gran escala contra los talibán paquistaníes tanto en la frontera como en zonas urbanas del país y la capital, Kabul, tras llevar años acusando a los correligionarios afganos de otorgar protección al grupo.

El alto el fuego acabó declarado tras uno de los incidentes más sangrientos del conflicto: un bombardeo ejecutado el pasado lunes por el Ejército paquistaní, según los talibán, contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, que dejó al menos 400 muertos y otros 250 heridos.