Pakistán apunta a "progresos significativos" en las conversaciones con Irán para relanzar el diálogo con EEUU

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante una visita a Irán el 11 de agosto de 2026(archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha apuntado este martes a "progresos significativos" en las conversaciones mantenidas el lunes con las autoridades de Irán de cara a relanzar el proceso diplomático con Estados Unidos para poner fin al conflicto abierto en Oriente Próximo, tras una visita al país por parte del jefe del Ejército y el ministro del Interior paquistaníes, Asim Munir y Mohsin Naqvi, respectivamente.

El propio Naqvi ha destacado en un mensaje en redes sociales que durante su desplazamiento mantuvo un encuentro "muy positivo y productivo" con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, una discusión "centrada en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, las tensiones en Oriente Próximo y el camino hacia adelante, así como los pasos necesarios por parte de ambas partes para restaurar el memorando de entendimiento de Islamabad para avanzar hacia un fin total del conflicto".

"El presidente iraní compartió abiertamente la perspectiva y las preocupaciones de su Gobierno y mantuvimos un intercambio muy constructivo sobre los temas en cuestión", ha dicho el ministro paquistaní, que ha recalcado que "se lograron avances significativos" y que "la reunión concluyó de manera muy positiva".

"Confiamos en que este impulso allane el camino para mayores progresos y una paz duradera en la región", ha apuntado Naqvi, después de que el Ejército de Pakistán remarcara que la visita del lunes a Teherán fue parte de los "esfuerzos diplomáticos" de Islamabad para avanzar hacia una "paz duradera" entre Irán y Estados Unidos, ante el "estancamiento" de las conversaciones y el inicio de una "guerra económica" por parte de Washington contra el país asiático.

Así, el Ejército paquistaní ha especificado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el desplazamiento "es parte de los esfuerzos diplomáticos de Pakistán para poner fin al estancamiento en el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán y explorar vías para lograr una paz duradera y el fin permanente de la inestabilidad en la región".

En el marco de la visita, Munir ha mantenido conversaciones con Pezeshkian, el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf; y los ministros de Exteriores e Interior del país, Abbas Araqchi y Eskandar Momeni, respectivamente, para mantener "discusiones exhaustivas centradas en medidas para evitar una nueva escalada, reabrir el estrecho de Ormuz y terminar cuanto antes con el conflicto".

"Las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre la paz regional y sobre vías para llegar a un acuerdo negociado a las disputas", ha apuntado el Ejército de Pakistán, que ha asegurado que "la cúpula iraní aprecia el constructivo papel y los esfuerzos sinceros de Pakistán para facilitar el diálogo, la desescalada y una resolución pacífica del conflicto", sin que Teherán se haya pronunciado por ahora sobre el contenido de esta conversaciones.

La visita de Munir y Naqvi ha coincidido con el anuncio de Estados Unidos sobre una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

Este paso de Washington llega además después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero, si bien las partes no han logrado cerrar un pacto, con temores sobre un posible estallido de un nuevo conflicto a gran escala.