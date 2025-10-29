Paraguay abrirá un consulado en el Sáhara Occidental tras mostrar su apoyo al plan de autonomía marroquí

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, recibe a su homólogo de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano - MINISTERIO DE EXTERIORES DE MARRUECOS EN X

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Paraguay ha confirmado este miércoles la decisión de abrir un consulado en el Sáhara Occidental tras mostrar su apoyo al plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española, respaldado por Estados Unidos y varios países europeos, como España o Francia.

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha recibido a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en Rabat, desde donde ha aplaudido la medida de Asunción que "afirma el reconocimiento de Paraguay a la soberanía marroquí sobre el Sáhara".

Durante este encuentro, ambos han firmado un comunicado conjunto "destinado a estructurar y acelerar la implementación de proyectos conjuntos, construir una asociación económica atlántica sostenible y fortalecer la cooperación entre Marruecos y Mercosur". "Un nuevo hito en cooperación", ha celebrado la cartera liderada por Burita.

Su encuentro tiene lugar apenas un día antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU decida la renovación de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), cuyo cometido principal cuando se estableció en 1991 era la celebración de un referéndum en este territorio para que los saharauis pudieran ejercer su derecho de autodeterminación. Sin embargo, más de 30 años después Naciones Unidas sigue incluyendo al Sáhara Occidental en el listado de territorios no autónomos pendientes de descolonización.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.