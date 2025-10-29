El Parlamento de Francia aprueba integrar la falta de consentimiento a las leyes sobre violación

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento francés ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que integra la ausencia de consentimiento en la definición penal de violación y agresión sexual, tras el histórico juicio por el caso de Gisele Pelicot que puso de manifiesto la cultura de la violación en Francia.

La votación definitiva en el Senado --que pone fin a un largo proceso legislativo-- ha salido adelante con 327 apoyos, mientras que 15 legisladores se han abstenido, por lo que París se unirá así a los países europeos que han introducido este cambio en la ley, como es el caso de España con la ley conocida como 'solo sí es sí'.

El Ministerio de Igualdad y Lucha contra la Discriminación, que ha recordado que el proyecto de ley había sido aprobado por la Asamblea Nacional --la Cámara Baja-- el 23 de octubre, ha señalado que la reforma "pretende introducir explícitamente" el concepto de consentimiento en la definición de violación. "Este avance permite reflejar mejor la realidad de la violencia sexual", ha manifestado.

A partir de ahora, el Código Penal establecerá que "cualquier acto sexual no consentido" constituye agresión sexual, mientras que a día de hoy establecía únicamente como violación "todo acto de penetración sexual, de la naturaleza que sea, o todo acto buco-genital cometido (...) mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa".

El consentimiento se evaluará según las circunstancias y debe ser "libre, informado, específico, previo y revocable", y nunca puede inferirse del silencio o la falta de reacción de la víctima, en particular cuando esta se encuentra dormida, inconsciente, bajo la influencia de otra persona o en estado de shock.

El ministro encargado de las relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, ha aplaudido que los legisladores hayan modificado la modificación penal sobre violación: "¡Esto es histórico! (...) La aprobación definitiva del texto por el Parlamento supone un importante paso adelante para los derechos de las víctimas".

El proyecto de ley se presentó en enero, semanas después de que medio centenar de hombres fueran condenados por violar y abusar sexualmente de Gisele Pelicot entre 2011 y 2020 mientras estaba bajo sumisión química. Su marido fue condenado a 20 años de prisión, mientras que las sentencias del resto de acusados oscilaron entre tres y 15 años de cárcel.